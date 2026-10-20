¡Pide oportunidad como actor y la desaprovecha! Ulises de la Torre queda fuera de obra ‘Las intocables’, ¿por?

Por indisciplinado, Ulises de la Torre quedó fuera de la obra de teatro ‘Las intocables’, esto de acuerdo con lo que nos contó Gabriel Varela, productor de la puesta en escena que hace un par de semanas se estrenó.

Recordemos que Ulises estaba en busca de oportunidades como actor y, ahora que Gabriel Varela le dio una, la habría desaprovechado. El productor fue categórico:

“No hubo química, simplemente. Creo que tenemos maneras diferentes de ver la comedia. El teatro merece un respeto y una disciplina que él no maneja”. Gabriel Varela

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Varela nos explicó en qué falló Ulises: “En cuestiones de disciplina. Tiene que haber una química y un respeto entre los actores y el director. No la hubo ni con sus compañeras ni conmigo. Yo creo que él se sentía también incómodo, por lo que decidimos de común acuerdo que no era el momento”.

Comentó que tuvo diferencias con el actor: “Este es un trabajo en equipo, y él no se adaptó al rigor y a las necesidades que teníamos con Las intocables, y pues se lo hice saber. Me dijo que no le parecía, y ahí lo dejamos. Le dije: ‘Quiero que lo hagas de esta manera y a ti no te parece; aquí el productor soy yo y se tiene que hacer como digo yo, y si no te gusta, ahí está la puerta’. Y él renunció”.

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Ante esta situación, buscamos a Ulises, quien por medio de un mensaje de texto nos dijo: “No le daré importancia a su opinión, le deseo mucho éxito. En su momento daré mi versión”.

El personaje que interpretaría De la Torre se lo quedó Aarón Balderi. Sobre esto, Varela comentó: “Le dije que tenía un proyecto muy importante, lo leyó y al primer ensayo llegó con el papel ya aprendido. Está estupendo, es un actor muy profesional, de teatro, muy cumplido. El elenco llegó a ensayar y ya tenían otro actor ahí”.

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Por otra parte, en esta puesta participan 2 actrices que han vivido duelos recientemente. Una de ellas es Aylín Mujica, quien perdió en julio pasado a su hijo mayor. Gabriel nos contó cómo la han ayudado en este proceso.

“Está con una gran entereza, con muchas ganas de trabajar, de despejar su mente. Le hemos dado todo el apoyo moral que ella requiere, con mucho cariño”. Gabriel Varela

Otra actriz que ha atravesado un gran dolor recientemente es Patricia Reyes Spíndola, cuya hermana Marta murió en septiembre pasado. Varela señaló:

“Merece toda mi admiración y respeto. A ella fue a quien le escribí la obra, es una de mis pocas amigas del medio”. Gabriel Varela

Finalmente, el productor nos habló de la puesta. “Me siento muy satisfecho con esta obra, por la que he luchado mucho. Pude reunir un gran elenco de actrices que son primeras figuras. Es una comedia que habla del trato que se le da a la gente de la tercera edad, de la prevención que deben tener para no ser despojados de sus bienes, habla de las herencias, envidias entre hermanos e infidelidades”.

¿Quién es Ulises de la Torre?

Ulises de la Torre es hijo de 2 figuras emblemáticas del espectáculo mexicano: la actriz cubano-mexicana Gina Romand y el productor teatral Salvador Varela, uno de los impulsores del teatro en México.

Ha producido obras de teatro como Hijas de su madre, Las recogidas, Cena de matrimonios, Madres y El seductor, entre muchas otras más.

entre muchas otras más. También ha aparecido en telenovelas como Siempre te amaré, además, en programas como Ventaneando y Hoy, donde realizaba menciones comerciales.

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¿Cuál es la trayectoria de Ulises de la Torre en la televisión y la conducción?

Ulises de la Torre ha sido parte de telenovelas como Soñadoras, Locura de amor, Código postal, Miss XV, Corona de lágrimas y 3 familias.

Lo hemos visto en unitarios y series, entre otros: Mujer, casos de la vida real, El privilegio de mandar, La parodia, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Durmiendo con mi jefe.

También se ha desempeñado como conductor en varias emisiones, entre estas: Viva la mañana y Expreso de la mañana. Actualmente lo vemos en la emisión sabatina de Cuéntamelo ya!

Actualmente lo vemos en la emisión sabatina de Además, Ulises de la Torre es taquero.

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