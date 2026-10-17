Muerte de RJ Mitte: Madre del actor fue quien lo halló sin vida, revela tristes detalles; “Habría dado mi vida”

Cuatro días después de la muerte de RJ Mitte, su madre, Dyna Mitte, ofreció las primeras declaraciones sobre lo ocurrido. En una reciente entrevista, Dyna reveló que ella fue quien halló sin vida al actor. ¿Cómo lo encontró?

Cuerpo de RJ Mitte fue hallado por su madre / Redes sociales

¿Cuándo y dónde murió el actor RJ Mitte?

RJ Mitte, el actor que dio vida a Walter White Jr. en Breaking bad, murió el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, lugar en el que residía. Con el paso de las horas se confirmó que el actor pasaba por un cuadro de depresión.

Tras confirmarse su fallecimiento, comenzaron a circular numerosas versiones sobre lo sucedido. Muchas personas han recordado también que, más allá de su carrera como actor, Mitte fue un defensor constante de los derechos y la visibilidad de las personas con discapacidad.

Las despedidas hechas por amigos, colegas y seguidores, incluían un mensaje relacionado a la prevención del “suicidio”, algo que poco a poco comenzó a confirmar que RJ Mitte se quitó la vida.

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RJ Mitte, actor de Breaking bad, se quitó la vida / Redes sociales

¿Cómo halló la madre de RJ Mitte a su hijo?

Según Dyna Mitte, madre del fallecido actor RJ Mitte, su hijo pasó el fin de semana previo a su muerte con su familia y conversó con varios amigos, por lo que parecía atravesar un buen momento anímico.

El lunes por la mañana, ella intentó comunicarse con él, pero no logró tener éxito. No le pareció extraño, pues Mitte acostumbrara dormir hasta el mediodía. Sin embargo, al buscarlo nuevamente a las 11 de la mañana, compró el almuerzo y acudió al sitio del actor:

No respondió, así que compré el almuerzo y fui a llevárselo; fue entonces cuando lo encontré. RJ Mitte

Dyna no reveló cómo se encontraba el cuerpo de Mitte, pero se dijo destrozada y en shock cuando vio la trágica escena del intérprete.

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Madre del actor RJ Mitte intentó convencer al actor de ir a terapia

Dyna Mitte, mamá del fallecido actor de Breaking bad, RJ Mitte, aseguró que, en su opinión, la decisión de su hijo fue “impulsiva” y que no dejó ninguna nota de despedida.

Durante los últimos tres meses, relató, ella le propuso en repetidas ocasiones ir a terapia e intentó convencerlo, pero se enfrentaba a la negativa de RJ:

Durante los últimos tres meses, le propuse ir a terapia e intenté convencerlo, pero él respondía: ‘No, no hace falta. Estoy bien. Puedo manejarlo’. Dyna Mitte

Mitte alcanzó la fama internacional al dar vida a Walter White Jr., el hijo del protagonista de Breaking bad, por lo que su muerte ha impactado al mundo entero.

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