Moisés Suárez: A sus 81 años bajó alrededor de 21 kilos ¡sin dieta! ¿Qué hizo? ¡Irreconocible!

Moisés Suárez nos compartió que el sobrepeso le estaba pasando la factura, así que decidió cuidarse para tener una mejor salud a sus 81 años; sin embargo, el primer actor, quien ahora luce muy delgado, negó haberse sometido a una dieta rigurosa y nos contó que él mismo se controló al comer, con lo cual logró bajar alrededor de 21 kilos.

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El primer actor nos contó que llegó a pesar casi 90 kilos. / Fotos: Archivo TVNotas, Redes sociales

¿Cómo logró el actor Moisés Suárez bajar 21 kilos a sus 81 años?

Suárez, quien interpretó a la “Pájara Peggy” en el programa La carabina de Ambrosio, relató que desde hace unos meses ha tomado precauciones en cuanto a su salud: “A esta edad que tengo (81 años) me tengo que cuidar para seguir adelante. La verdad, ya me estaba causando estragos el sobrepeso. Entonces, voluntariamente me medí en las comidas. No llevé una dieta especial”.

Tras muchos años de tallas grandes, ahora expresó: “Me siento con mucha más energía, duermo y respiro mejor, cosa que ya no pasaba. En mi juventud no tuve vicios. Entre mis amigos era el ‘fresa’, porque no le entraba a casi nada, pero la pasaba muy bien con ellos, había un respeto de las 2 partes. Eso me permitió llegar a estas edades sin cargar enfermedades. Peso 69 kilos y llegué a casi 90. Me siento mucho mejor. Mi talla era la 38 y ahora soy 30. No estoy enfermo, me siento bien y voy por más”.

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Así luce actualmente el actor Moisés Suárez. / Fotos: Archivo TVNotas, Redes sociales

¿Cuáles son las oportunidades laborales que le han llegado a Moisés Suárez tras bajar 21 kilos?

Con esta nueva figura, le han llegado ofertas laborales, como su participación en la obra Un grito de locura. “Gracias a Dios, no paro de trabajar. Eso alimenta el alma de alguien que, desde pequeño, quiso ser actor, como fue mi caso. Entonces, (estoy) feliz. He trabajado con Benny Ibarra desde hace muchos años. Y qué les puedo decir de Pablo Valentín, que estamos en Vecinos desde hace 21 años. Alicia Encinas es encantadora y feliz de estar en teatro”.

Comentó que su carrera le apasiona y que trata de realizar papeles variados: “Acepto los trabajos, porque en la diversidad está el gusto. No quiero encasillarme en solo un personaje. Si puedo hacer todo lo que me ofrecen, darle mi toque personal y que a la gente le guste, la verdad, no me queda más que decir: ‘Acepto’”.

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Moisés Suárez en la obra ‘Un grito de locura’. / Fotos: Archivo TVNotas, Redes sociales

¿Cómo ha influido en el actor Moisés Suárez su papel de ‘Arturo López’ en ‘Vecinos’?

Su papel de “Arturo López” en la serie Vecinos, además de haberle traído muchas satisfacciones, tiene una contraparte. “Creo que sí me han encasillado. Siento que algunos productores no se atreven a invitarme, porque este personaje se ha quedado en la mente de la gente, y lo entiendo. Por eso, cuando me ofrecen algo diferente a lo que estoy haciendo, claro que lo acepto, porque quiero, no tanto demostrarle al público, sino a mí mismo, que todavía puedo hacer otras cosas y salir de la zona de confort”.

Y finalizó diciendo: “Hasta cierto punto es un desafío, pero lo disfruto. Me gusta que haya público que me dice: ‘Me gustó lo que hizo en tal novela u obra’, porque se está cumpliendo el objetivo: Que me vean de manera diferente. Pero también está la otra parte, que el personaje de ‘Arturo’ ha gustado tanto, que ya ha pasado de generación en generación. Los niños me reconocen como ‘Arturo’ y no como Moisés, y está bien, porque vemos el éxito del programa”.

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Moisés Suárez en ‘Vecinos’ / Fotos: Archivo TVNotas, Redes sociales

Así ha sido la trayectoria del actor Moisés López

Saltó a la fama en el programa La carabina de Ambrosio , con el personaje de la “Pájara Peggy”.

, con el personaje de la Ha participado en programas exitosos como Chespirito, La telaraña y Acapulco HEAT.

y Las novelas le abrieron puertas en los 90. Lo hemos visto en algunas como: Alcanzar una estrella, La antorcha encendida y Yago .

y . Desde hace 21 años, personifica a “Arturo López” en Vecinos, y desde 2025 protagoniza Riquísimos... por cierto, con el mismo personaje.

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