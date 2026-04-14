El secreto detrás de las fotos de ‘Arturo’ y ‘Magda’ de Vecinos con Meryl Streep y Anne Hathaway en Xochimilco, ¡balconeados!

Los encargados de las redes de la serie Vecinos, que se transmite los domingos por el canal de Las Estrellas, subieron unas fotos de los personajes de Arturo (Moisés Suárez) y doña Magda (Macaria), los “López Pérez”, quienes desde 2025 tienen en Vix un spin-off (historia secundaria de la original): Riquísimos por cierto, conviviendo en Xochimilco, durante las vacaciones de Semana Santa, nada más y nada menos que con Meryl Streep (Miranda Priestly) y Anne Hathaway (Andy Sachs), protagonistas de la cinta El diablo viste a la moda 2, quienes visitaron nuestro país para promocionar su película, que se estrena el próximo 30 de abril.

Riquísimos por cierto con Anne Hathaway y Meryl Streep / Autor desconocido

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¿Moisés Suárez y Macaria se reunieron con Anne Hathaway y Meryl Streep?

Moisés Suárez, reveló a TVNOTAS que él mismo se sorprendió al ver las fotos, y dijo: ¡Ah caray! ¿Cuándo me las tomé??

“ (Las fotos con Meryl y Anne) son cuento, es una broma, yo mismo me sorprendí. No las publiqué yo sino alguien de diseño, de producción de Vecinos, no sé. Ya ves que se encargan de la publicidad, y ahorita, con tal de llamar la atención se hace de todo”.

“Yo mismo me sorprendí cuando me vi ahí. Para mí, resaltó mi imagen, no me lo esperaba, dije: ¡Ah caray! ¿Cuándo me tomé esta foto?”

“Me hubiera gustado que la situación fuera real, pero fue una sorpresa. No las conozco (a Streep y Hathaway) en persona, ni siquiera estuve en ninguno de sus eventos (promoción en el Museo Frida Kahlo en Casa Azul y Museo Anahuacalli (pasarela de moda relacionada con la película). Me enteré después por algunos compañeros, pero así sucede, a veces es uno invitado, a veces no, así es el caso”.

“Claro que conozco el trabajo de ambas, para mí, saber que internacionalmente hablando haya actrices con esa trayectoria y esa proyección te da mucho gusto, de alguna manera dan un valor mayor, un significado mayor a lo que representa nuestra profesión, en este caso una mujer madura como es Meryl Streep y una joven muy talentosa como Anne Hathaway, son muy representativas de lo que debe ser un actor o actriz a nivel profesional”.

Riquísimos por cierto con Anne Hathaway y Meryl Streep / Autor desconocido

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¿A dónde hubiera llevado Moisés Suárez a Meryl Streep y Anne Hathaway?

Si hubiera sido real la posibilidad de convivir con ellas, ¿A dónde las hubiera llevado? ¿De qué les hubiera invitado las quesadillas?

“Las quesadillas y unas mollejitas, estilo don Arturo, que a mí en lo personal no me gustan. Las quesadillas me gustan mucho, compartirles a gente como ellas, sencillas, unas de papa con chorizo, que son de mis favoritas”.

“Las hubiera llevado a un lugar muy representativo de nuestro país: las Pirámides (de Teotihuacán), Bellas Artes, especialmente a ver algo mexicano como el ballet folklórico, a subir a la torre Latinoamericana para dar una vista de pájaro en la Ciudad de México”.

Moisés Suárez, en lo personal, admira a muchos actores, pero mencionó que uno de sus favoritos, no tan publicitado, es Hugh Jackman: “un actor muy completo y talentoso”, dijo.

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