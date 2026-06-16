Actor de Vecinos dejó su carrera como futbolista, para poder triunfar como actor y revela: “Jugué en Pumas”

Markin López es muy cercano al futbol, no solo por el personaje de “Benito ‘el Zombie’ Guerrero” que interpretó en la serie Club de Cuervos, de Netflix, sino porque en la vida real, a principios de los 2000, jugó como portero en la primera división de la liga mexicana. A diferencia de muchos, que dicen dejaron la carrera debido a una lesión, este no fue su caso, ya que asegura que se retiró de este deporte por dedicarse a su pasión: La actuación.

Markin López, actor de Vecinos, dejó su carrera como futbolista / Luis Pérez y redes sociales / Video: Luis Pérez

¿En qué equipos jugó Markin López antes de dedicarse a la actuación?

Justo en su faceta de futbolista, Markin López desfiló por diferentes escuadras. El actor nos relató: “Jugué en Pumas, Zacatepec, Durango, Monterrey. Fui portero. Les diría que me chingué la rodilla, pero no. Nada más era medio ‘güey’. Llegué hasta donde tenía que llegar. Estuve en primera división. Me salí de mi casa a los 14 años para irme a jugar. Yo vivía en Torreón y llegué a Pumas, estuve en la casa club, ahí te hospedan, te dan tu comida y todo”.

Compartió cancha con grandes figuras del futbol mexicano. “No sé si se acuerdan de cuando fue el bicampeonato de Pumas. Yo estaba en Monterrey, alrededor de 2004-2006. Cuando jugué en Pumas estaba de portero Jorge Campos, Edgar Rangel, estaba Mejía Barón”.

Y, pese a que en el futbol mexicano se tienen buenas ganancias, en su experiencia, comentó, no obtuvo jamás un salario muy elevado. “También depende de cómo avances. Un jugador consolidado de primera división gana muy bien. Yo estuve ahí, pero tampoco me tocaron nunca los sueldos tan grandes”.

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Markin López jugó en Pumas y otros equipos / Luis Pérez y redes sociales / Video: Luis Pérez

¿Por qué Markin López decidió dejar el futbol para convertirse en actor?

Markin López relata cómo fue que la vida lo llevó a ser futbolista y luego decidió cambiar de rumbo: “Yo quise ser actor, pero en el camino un profesor de educación física que tenía en el colegio Cervantes, de Torreón, descubrió que era bueno para jugar. Fueron a hacer unas pruebas de un internado que había y empecé a avanzar. Cuando dejé de jugar, me invitaron a hacer una obra de teatro, con un actor que se llamaba Sebastián Ferrat (†), que ya falleció. Me conectó de volada y de ahí retomé. Me puse a estudiar y ya”.

Y tras experimentar las tablas y el quehacer artístico, entendió que lo suyo no eran ya las canchas. “La actuación es totalmente mi pasión. Me gustaba mucho jugar, pero lo que me llena la actuación nunca me llenó el futbol. Para mí fue más estresante que gratificante, porque me salí de mi casa a los 14 años. El futbol de alto rendimiento tiene mucha presión, y eres viejo muy joven. Yo no me lesioné, gracias a Dios. Batallé ahí un poco con un hombro, pero nada más”.

En su momento, Markin buscó salir completamente del futbol para dedicarse a la actuación. A él nunca le llamó la atención ser comentarista deportivo ni entrenador, ni nada que tenga que ver con ese deporte. “Soy muy aficionado, pero nada más”.

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Markin López trabaja en teatro / Luis Pérez y redes sociales / Video: Luis Pérez

¿A qué equipo le va Markin López, actor de Vecinos?

Nos compartió cuáles son sus equipos favoritos y sus pronósticos para esta justa mundialista: “Le voy al Santos, soy Lagunero. Del Mundial, yo creo que Francia y España pueden ser los que ganen. España trae muy buena selección. Aparte, el cambio generacional les ha favorecido mucho. Hay jugadores muy buenos, y Francia ya viene un poquito más consolidada del Mundial pasado (Qatar 2022). Creo que pueden hacer un muy buen papel”.

Y expresó cómo ve a la Selección Nacional: “De México, tenía mis dudas, pero lo ando viendo bien. A lo mejor dan una sorpresita”. A pesar de ser más que un aficionado, ya que es exfutbolista profesional, no tiene un solo boleto para algún partido. “No me alcanzó. No sé cuánto cuestan, pero han dicho que de 30 hasta 90 mil pesos. Están codiciadísimos”.

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Markin López opina sobre México en el Mundial 2026 / Cortesía y redes sociales

¿En qué programa actúa Markin López actualmente?

El actor también nos habló de su trabajo en la serie Riquísimos, por cierto, spin-off de Vecinos, donde los protagonistas son los integrantes de la familia “López Pérez”, que se han vuelto millonarios de la noche a la mañana. En esta, Markin vuelve a interpretar a “Rocko”.

La primera temporada, transmitida por ViX, llega a Las estrellas en el mes del Mundial. López nos compartió: “Es un honor estar con actores de tanta trayectoria, pero más que actores, son excelentes personas, súper generosos. Somos una familia”.

Markin es muy feliz, porque Riquísimos, por cierto, que lleva 2 temporadas en ViX, ha tenido muy buen recibimiento, y ha sido la serie más vista en la plataforma en su momento. La primera temporada se estrenó el pasado 14 de junio en televisión abierta y actualmente graban la tercera.

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Markin López en “Riquísimos por cierto” / Luis Pérez y redes sociales / Video: Luis Pérez

¿Cuál es la trayectoria de Markin López?

Nació en Torreón, Coahuila, el 23 de agosto de 1983.

Antes de actor fue futbolista profesional en fuerzas básicas y equipos vinculados a Pumas, América y Monterrey.

Entre sus personajes más conocidos se encuentran: “Rocko”, en la serie de televisión Vecinos , y “Benito ‘Zombie’ Guerrero”, en Club de Cuervos (foto), que le dio gran popularidad.

, y “Benito ‘Zombie’ Guerrero”, en (foto), que le dio gran popularidad. Ha trabajado en series y telenovelas como Narcos: México , Te acuerdas de mí , Cabo , El maleficio y Las pelotaris 1926 .

, , , y . Es parte del elenco del spin-off de Vecinos, Riquísimos, por cierto, con el personaje de “Rocko”. Se está grabando la tercera temporada.

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