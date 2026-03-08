Actor mexicano de Hollywood se prueba en el fútbol profesional de Estados Unidos; ¿cambió de profesión?

Hace unas semanas Danilo Carrera, querido actor de telenovelas, fue visto trabajando en un equipo de fútbol, un escenario totalmente al de los foros de grabación.

Un famoso actor mexicano, quien ha participado en una de las más exitosas series contemporáneas, hizo un papel de futbolista en dicha producción, y más allá de ser un simple “personaje”, se tomó muy en serio su trabajo, y ahora se probó como futbolista profesional en los Estados Unidos. ¿Quién es?

¿Qué actor mexicano de Ted Lasso, se probó como futbolista profesional?

La frase “Football is life!” se convirtió en un lema global gracias a la popular serie Ted Lasso, pero ahora esa idea ha dejado de ser solo parte del guion para convertirse en una historia real. El actor mexicano Cristo Fernández, conocido por interpretar al carismático delantero Dani Rojas en la producción de Apple TV+, intenta cumplir un sueño personal: jugar futbol profesional.

A sus 35 años, el artista originario de Guadalajara, Jalisco, se encuentra a prueba con el club El Paso Locomotive FC, equipo que compite en la USL Championship, la segunda división del futbol profesional en Estados Unidos. Su presencia ha generado gran expectación entre aficionados, medios y seguidores de la serie que lo catapultó a la fama.

Aunque el salto del set de grabación a la cancha puede parecer una historia sacada de Hollywood, en el caso de Fernández tiene raíces reales, pues su vínculo con el futbol comenzó mucho antes de su carrera como actor.

Cristo Fernández, actor mexicano, se prueba como futbolista / Redes sociales

¿Cristo Fernández, actor mexicano, dejó la actuación para ser futbolista profesional?

Mucho antes de convertirse en una figura reconocida del entretenimiento internacional, Cristo Fernández era un joven futbolista con aspiraciones profesionales. Durante su adolescencia formó parte de las fuerzas básicas del club Estudiantes Tecos, una de las instituciones históricas del futbol mexicano.

Sin embargo, su trayectoria deportiva se vio abruptamente interrumpida cuando apenas tenía 15 años. Una lesión de rodilla terminó por frenar sus posibilidades de continuar en el alto rendimiento, obligándolo a replantear su futuro.

Con el paso de los años, Fernández logró abrirse espacio en la industria del entretenimiento hasta alcanzar reconocimiento internacional gracias a su participación en Ted Lasso.

El pasado 28 de febrero, durante un partido amistoso de pretemporada entre El Paso Locomotive FC y New Mexico United, Fernández tuvo la oportunidad de disputar 30 minutos con el equipo texano. El club ha dejado claro que el actor se encuentra únicamente en periodo de prueba y que su desempeño está siendo evaluado por el cuerpo técnico antes de tomar cualquier decisión.

The rumors are true 👀



Last month, Cristo Fernández spent time on trial with @ChicagoFireFCII, bagging a brace in a scrimmage ⚽️ #cf97 pic.twitter.com/EAlMgqBNGt — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) March 4, 2026

¿En qué películas ha participado el actor Cristo Fernández?

El actor mexicano Cristo Fernández ha construido una carrera en cine y televisión, aunque su salto a la fama mundial llegó gracias a la serie Ted Lasso. A lo largo de los últimos años ha participado en varias producciones, así como en proyectos televisivos y cinematográficos. Te compartimos algunos de ellos:

Series de televisión:



Ted Lasso (2020–2023) – Interpretó a Dani Rojas.

(2020–2023) – Interpretó a Dani Rojas. Acapulco (2021) – Serie de comedia producida para Apple TV+.

(2021) – Serie de comedia producida para Apple TV+. Time bandits (2024) – Serie de aventuras basada en la película clásica de los años 80.

Películas:



Transformers: Rise of the beasts (2023), donde interpretó al personaje Wheeljack.

(2023), donde interpretó al personaje Wheeljack. Sonic the Hedgehog 3 (2024) y,

3 (2024) y, Spider-Man: across the spider-verse (2023) – Formó parte del proyecto animado de Sony Pictures.

(2023) – Formó parte del proyecto animado de Sony Pictures. Una pequeña confusión, comedia mexicana en la que compartió grabación con Juanpa Zurita.

