Muere jugadora y promesa mexicana de la Liga MX Femenil a los 19 años, era portera de un equipo: ¿Qué le pasó?

Ha pasado casi un año de la muerte de una jugadora mexicana en pleno partido de futbol. Ahora, nuevamente el mundo del futbol despide a una una jugadora.

Una tragedia inunda de tristeza al deporte mexicano, luego de que se confirmara la muerte de una jugadora y promesa de la Liga MX Femenil, a los 19 años de edad. Las despedidas y homenajes no se han hecho esperar en redes sociales. ¿Quién es y qué sucedió?

Murió futbolista de la Liga MX Femenil / Redes sociales

¿Quién fue la jugadora y promesa de la Liga MX Femenil que murió recientemente?

Este miércoles 10 de junio se dio a conocer el fallecimiento de América Isabel Acosta, guardameta sinaloense de apenas 19 años de edad que formó parte de distintos equipos de futbol.

América era considerada, por su edad, una de las jóvenes promesas del futbol nacional, por lo que su muerte ha dejado consternados a compañeras y familia de la futbolista.

“ Me duele tu partida más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por tu amistad, por tu cariño y por los momentos compartidos ”, escribió Luis Sandoval, amigo de la guardameta.

Frente a esta ola de despedidas, muchos también comenzaron a especular sobre las posibles causas de su muerte.

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Muere América, jugadora y promesa de la Liga MX Femenil / X: Luis Sandoval

¿Cómo confirmaron la muerte de América Isabel Acosta, promesa de la Liga MX Femenil?

En redes sociales comenzaron a viralizarse diversas publicaciones de despedida a América Isabel Acosta, confirmando entonces su lamentable fallecimiento.

Hasta el momento, no existe una causa confirmada por la familia o personas cercanas a la futbolista, por lo que aún se mantiene en misterio y generando especulaciones debido a su joven edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue encontrada inconsciente en su domicilio por familiares, quienes solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos presuntamente acudieron al lugar para brindarle atención médica, pero al momento de su valoración ya no presentaba signos vitales.

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¿Por qué América Isabel Acosta era considerada una promesa del futbol mexicano femenil?

América Isabel Acosta habría destacado desde joven en el futbol, específicamente como portera. El talento revelado por entrenadores y compañeros, la llevaron a formar parte de diversos equipos y procesos de formación.

Durante su trayectoria deportiva estuvo vinculada a proyectos relacionados con el desaparecido equipo: Mazatlán FC. Dicha institución se desarrolló en Sinaloa, lugar del que Isabel era originaria.

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