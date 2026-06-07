Muere trágicamente jugador de futbol americano tras quedar “entre fuego cruzado” durante tiroteo: ¿Quién era?

Hace algún tiempo se viralizó el video en el que una promesa del básquetbol murió aplastado trágicamente por un aro. Ahora, el deporte nuevamente se viste de luto. La trágica muerte de un querido atleta estadounidense ha conmovido a la comunidad deportiva. El joven, de apenas 18 años, fue gravemente herido durante un tiroteo en Florida. Te contamos lo que pasó.

Promesa del futbol americano muere durante “fuego cruzado” / Canva

¿Quién fue la promesa del futbol americano que murió durante un tiroteo?

Durante los últimos días trascendió que el joven estadounidense, Gavin Yates-Lyons, perdió la vida a los 18 años en Florida. El joven, quien estaba a punto de iniciar una nueva etapa como jugador de la Ball State University, falleció una semana después del incidente.

El fatal sucedo ocurrió el pasado 24 de mayo, apenas unas horas después de que Gavin participara en su ceremonia de graduación de preparatoria en Georgia.

Ball State University, institución de la que formaría parte próximamente, compartió el siguiente mensaje:

Lamentamos el fallecimiento de Gavin Yates-Lyons. Extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos, entrenadores, compañeros de equipo y a todos los que lo tenían cerca. Que encuentren consuelo y fortaleza durante este momento desafiante. Ball State University

De acuerdo con medios estadounidenses, el joven había regresado a casa para celebrar este importante logro académico junto a sus seres queridos.

Te puede interesar: Trágica muerte: Así fue el deceso de este cantante, promesa del regional mexicano y ¡de tan solo 26 años!

Gavin Yates-Lyons había sido seleccionado para la universidad / Portal: WALB

¿Cómo fue el tiroteo en el que murió Gavin Yates-Lyons?

La alegría por la graduación de Gavin Yates-Lyons se transformó en tragedia cuando el chico, de 18 años, quedó atrapado en medio de un tiroteo registrado en un estacionamiento durante una fiesta en Florida.

Según los reportes preliminares, Yates-Lyons no era el objetivo del ataque, pero recibió heridas de gravedad al encontrarse en la línea de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció internado durante varios días mientras médicos luchaban por salvarle la vida. Familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva organizaron cadenas de oración y muestras de apoyo con la esperanza de que pudiera recuperarse.

Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció una semana después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Lee: Muere querido cantante considerado “promesa de la música latina urbana” tras trágico accidente; ¿quién fue?

¿Por qué Gavin Yates-Lyons era considerada una promesa del futbol americano?

Gavin Yates-Lyons era una de las jóvenes figuras con mayor proyección dentro del fútbol americano. Había logrado graduarse anticipadamente de la preparatoria en enero para comenzar cuanto antes su preparación universitaria.

Una campaña de recaudación de fondos fue creada para ayudar a su familia con los gastos funerarios, mediante la cual, también lo describieron como un joven de gran corazón, querido por amigos y parientes:

La familia se siente profundamente conmovida por el cariño, las oraciones y el apoyo de la comunidad. Para quienes han preguntado cómo pueden ayudar, cualquier donación, sin importar la cantidad, será una gran bendición. GoFundMe

En redes sociales múltiples amigos y familiares le han rendido homenaje, así como compañeros de equipos en los que estuvo.

Tal vez te interese: Muere promesa del fútbol americano a balazos a unas calles de su casa