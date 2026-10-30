¿Octavio Ocaña reencarnó en su sobrino? Sorprendente parecido con ‘Benito Rivers’ conmueve a sus fans

A casi cinco años de la muerte de Octavio Ocaña, el cariño del público hacia el actor sigue intacto. Recientemente, unas imágenes compartidas por su familia encendieron las redes sociales, donde cientos de seguidores comenzaron a hablar de una supuesta “reencarnación” debido al sorprendente parecido físico entre el querido intérprete de Benito Rivers y uno de sus familiares. Las fotografías llegaron en vísperas de una fecha muy significativa para sus seres queridos, avivando la nostalgia entre quienes aún recuerdan al actor de Vecinos.

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Muerte Octavio Ocaña generó dudas / IG: @octavioocaa

¿Por qué dicen que Octavio Ocaña “reencarnó” en su sobrino?

La conversación comenzó luego de que Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor, compartiera nuevas fotografías familiares en redes sociales. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los seguidores de Octavio.

Usuarios comenzaron a comparar fotografías antiguas del actor con las recientes imágenes compartidas por la familia. Para muchos, el parecido físico resultó tan impactante que no tardaron en aparecer comentarios asegurando que parecía una versión idéntica del querido Benito Rivers.

Aunque varios internautas utilizaron términos como “reencarnación” para expresar su sorpresa, otros señalaron que las similitudes tienen una explicación mucho más sencilla: la genética y los rasgos compartidos entre familiares cercanos.

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¿Qué hizo la familia de Octavio Ocaña previo a su aniversario luctuoso?

Las imágenes cobraron aún más relevancia debido a que fueron publicadas a pocos días de una fecha especialmente sensible para la familia Ocaña.

Durante las celebraciones por el Día de Muertos, Bertha Ocaña mostró el altar que preparó para honrar a sus seres queridos. Entre las fotografías colocadas en el homenaje destacó un espacio dedicado a su hermano.

La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje que conmovió a los seguidores del actor:

“Octubre me recuerda que el amor es eterno… incluso cuando hay distancia entre el cielo y la tierra”. Bertha Ocaña

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Octavio Ocaña visitó el sitio donde perdió la vida el actor de Vecinos y compartió un mensaje para recordarlo. / Foto: Mauro Godoy y Francisco Mancera/TVNotas

¿Cuándo murió Octavio Ocaña y qué ocurrió aquel día?

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre de 2021, a los 22 años, después de una persecución policiaca ocurrida en el Estado de México. La noticia provocó conmoción nacional debido a la popularidad que alcanzó gracias a su personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos.

Desde el primer momento, la muerte del actor estuvo rodeada de polémica y preguntas. Mientras las autoridades presentaban una versión oficial de los hechos, familiares y amigos manifestaron públicamente sus dudas sobre lo ocurrido.

El caso generó una intensa atención mediática y una exigencia constante de justicia por parte de la familia, que durante años ha buscado esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte del joven actor.

¿Quiénes fueron detenidos por la muerte de Octavio Ocaña y qué pasó con los policías involucrados?

El caso de Octavio Ocaña, actor de ‘Vecinos’ que murió el 29 de octubre de 2021, sí ha tenido detenciones y avances judiciales. La investigación se centró en la actuación de policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, involucrados en la persecución que terminó con la muerte del intérprete de ‘Benito Rivers’.

Uno de los principales implicados fue Leopoldo Azuara de la Luz, expolicía municipal, quien fue detenido en septiembre de 2022 y posteriormente recibió una sentencia condenatoria por su responsabilidad en los hechos. Otro de los agentes señalados fue Gerardo Rodríguez García, quien permaneció prófugo durante parte del proceso.

Gerardo Rodríguez García fue detenido el 25 de mayo de 2025 en Tuxpan, Veracruz, después de permanecer prófugo durante más de tres años. En junio fue vinculado a proceso por homicidio y quedó bajo prisión preventiva. En marzo de 2026 obtuvo una resolución favorable por el delito de abuso de autoridad, aunque esto no significó su liberación.

Por su parte, Leopoldo Azuara fue condenado inicialmente en diciembre de 2023 a 20 años y nueve meses de prisión por homicidio doloso y abuso de autoridad. Sin embargo, en abril de 2024 se informó que su sentencia había sido reducida a 13 años, decisión que generó inconformidad entre los familiares de Octavio Ocaña