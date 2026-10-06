Nació sobrino de Octavio Ocaña y así le dieron la bienvenida en redes, a casi cinco años de la muerte del actor

Han pasado casi cinco años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, y fue su hermana Bertha la que dio a conocer hace unos meses que estaba embarazada. Ahora, ella le da la bienvenida a su bebé con un emotivo mensaje, asegurando que conocerá la historia de su hijo. ¿Qué dice exactamente?

Bertha Ocaña junto a su esposo / Redes sociales

¿Cuándo anunció Bertha, hermana del actor Octavio Ocaña, que estaba embarazada?

El gran anuncio lo hizo en el mes de marzo, y después Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, contó a TVNotas la felicidad con la que recibió la noticia de su embarazo, asegurando que el fallecido actor ya habría estado enterado.

Según Bertha, antes de que todos los demás supieran, ella acudió a la iglesia para contarle a Octavio lo ocurrido, pues le gustaría que ambos se “conocieran en otro plano":

Antes de decirle a mi familia y esposo, acudí a la iglesia para darle gracias a Dios y platicar con mi hermano. Sé que él ya está descansando en paz, pero quería compartirle la noticia. Le dije: ‘Si tú puedes conocerlo antes, sería mejor, porque ahorita es un angelito’. Bertha Ocaña

En aquel momento, Bertha se dijo emocionada por este proceso, y aunque el género de su bebé no sería “problema”, tanto ella como su esposo deseaban un hijo varón. ¿Se les cumplió?

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Bertha Ocaña anunció su embarazo en marzo de este año / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet / con permiso de publicar el embarazo

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, da la bienvenida a su bebé

Hace unas cuantas horas Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, compartió con todos sus seguidores y la comunidad digital que se convirtió en madre, luego de vivir uno de los momentos más bonitos de su vida.

La primera publicación de Bertha mostró la mano de ella y la de su esposo, mientras ambos las colocaban encima de su bebé. La foto fue acompañada con el siguiente mensaje: “ El mejor día de nuestras vidas ”, escribió la joven.

Finalmente, en sus historias de Instagram, Bertha Ocaña compartió lo siguiente:

Gracias por sus mensajes y buenos deseos, aprecio cada palabra y cada bendición que le envían a mi hijo. Nació el viernes y estamos bien gracias a Dios, ya tendré oportunidad de responderles y desde el fondo de mi corazón valoro cada mensaje, estoy en estos momentos sosteniendo mis primeros días de Post parto, sé que lo entienden pero gracias nuevamente de corazón por tenerme presente. Con amor, Bertha. Bertha Ocaña

La publicación fue bien recibida por sus fans, acumulando miles de reacciones y comentarios, dándole la bienvenida al pequeño.

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Bertha Ocaña anuncia el nacimiento de su hijo / Redes sociales

¿Cuándo y cómo murió el actor de Vecinos, Octavio Ocaña?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, los hechos se registraron en una vialidad del Estado de México. Según la versión oficial, elementos de la policía le solicitaron a Octavio Ocaña que detuviera el vehículo, pero presuntamente el actor hizo caso omiso.

Tras iniciar una persecución, la camioneta en la que viajaba terminó chocando, ocasionando que el intérprete perdiera la vida. En cuanto a las circunstancias de su fallecimiento, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) dio a conocer inicialmente la siguiente información:

A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida. FGJ

Después de dos años de investigaciones, el 19 de diciembre de 2023, el exagente policiaco Leopoldo “N” fue declarado culpable por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso.

Tras conocer esta resolución, los familiares de Octavio Ocaña señalaron que seguirán emprendiendo las acciones legales correspondientes con el objetivo de buscar la pena máxima contemplada por la legislación.

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