Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña (†), se convertirá en madre y asegura que el actor ¡ya supo la noticia!

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña (†), se encuentra en la dulce espera de un bebé y nos platicó que ya tuvo oportunidad de hacerle saber al fallecido actor, de una forma espiritual, la feliz noticia. Además, compartió cómo ha vivido su embarazo y que seguirá su lucha para que se resuelva el caso de la muerte de su hermano.

¡Sorpresa en la familia Ocaña! Bertha anuncia que será mamá. / Redes sociales

¿Cómo se enteró Octavio Ocaña que su hermana se convertirá en madre?

La joven, Bertha Ocaña, nos contó que Octavio Ocaña habría sido el primero en enterarse de su embarazo, el cual anunció públicamente el pasado 16 de marzo, a través de un video emotivo en su cuenta oficial de Instagram. “Antes de decirle a mi familia y esposo, acudí a la iglesia para darle gracias a Dios y platicar con mi hermano. Sé que él ya está descansando en paz, pero quería compartirle la noticia. Le dije: ‘Si tú puedes conocerlo antes, sería mejor, porque ahorita es un angelito’”.

Su idea es que, cuando crezca el bebé, poco a poco le contará la historia de vida de su hermano. “Si no puede (conocerlo), no pasa nada. Él (su bebé) sabrá todo lo que pasó con su tío. Sé que de alguna manera (Octavio) está presente entre nosotros”.

Ocaña expresó que el deseo más grande de su marido y de ella es que llegue un varón: “Mi esposo y yo nos inclinamos más por un niño, pero estamos a favor de que sea lo que Dios quiera. Si llega una niña, seremos muy felices para recibirla y consentirla. No hemos pensado en el nombre. Es una plática pendiente”.

La actriz, Bertha Ocaña, comentó que ya cumplió las 12 semanas de gestación sin haber tenido síntomas preocupantes. “Desde los primeros 15 días de enero comencé he tenido han sido mareos o náuseas. Intenté decirle a mi esposo de una forma bonita. Aunque, para serles muy honesta, no soy nada detallista. Le puse una cajita con un mensaje y le coloqué unos zapatitos que, curiosamente, eran de él de cuando era pequeño”.

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Bertha Ocaña anunció su embarazo / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet / con permiso de publicar el embarazo

¿Cómo va el caso sobre la muerte de Octavio Ocaña?

En otro tema, Bertha Ocaña asegura que continuará con la batalla legal para que se esclarezca el caso de la muerte de Octavio, quien fue asesinado el 29 de octubre de 2021 en una persecución en la carretera, en el Estado de México.

“No descarto que se resuelva lo antes posible. No importa el tiempo que se lleve. He llegado al punto en el que he dicho: ‘Quiero que todo esto ya termine’. Sin embargo, no me cansaré de luchar por su memoria. Le haré justicia terrenal, porque de la divina se encargará Dios. No me bajaré del barco solo por estar embarazada. Ahora lucharé junto a mi bebé hasta donde tope”.

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Bertha Ocaña y su esposo / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet / contamos con permiso de publicar el embarazo

¿Los padres de Octavio Ocaña abandonaron el caso del actor?

Bertha Ocaña, hermana del actor, sorprendió al revelar que su padre, Octavio Pérez, se deslindó por completo del caso de Octavio. “Desafortunadamente, mi papá se lavó las manos. Se fue a vivir con otra familia y soltó por completo el caso de mi hermano. Eso me ha causado mucha indignación. Ya no tengo una relación estable con él, ni tampoco la tendré. Me dolió mucho. Ahora quedé yo al frente de todo”.

Externó su coraje al ver que su padre decidió dejarla sola en esta lucha por la justicia. “Ha sido complicado. Mi papá comenzó a levantar la voz por su hijo y solo lo hizo durante 2 años. Luego decidió deslindarse, abandonó a mi mamá y se fue con otras personas, que ni son su familia”.

Tras ser detenido el 25 de mayo de 2025, Gerardo ‘N’, quien aparentemente estuvo en el asesinato del actor, ahora se encuentra en manos de la justicia para su dictamen final. Bertha detalló cómo va el caso: “Lamentablemente ha habido complicaciones con el proceso que lleva Gerardo ‘N’, el policía que está prófugo. Desafortunadamente, un juez está a favor de que a Gerardo ‘N’ no se le vincule por el delito de abuso de autoridad, cuando existen las pruebas que demuestran que cometió ese delito. Ya fui a presentar un amparo. Ahora estamos en espera de remisión. Queremos apelar esta decisión tan injusta del juez. Qué desafortunado que la justicia esté en manos de personas que no tienen una previa preparación”.

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Bertha Ocaña junto a sus padres / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet

¿Cómo fue el asesinato de Octavio Ocaña el 29 de octubre del 2021?

Fue en una carretera del Estado de México. Supuestamente, policías le marcaron el alto, pero Octavio Ocaña hizo caso omiso y aceleró su camioneta para evitar ser detenido . Tras una persecución, el actor chocó y falleció.

. Tras una persecución, el actor chocó y falleció. Como supuesta causa de muerte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) publicó: “A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha , la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida”.

, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida”. Después de 2 años de averiguaciones, el 19 de diciembre de 2023 fue declarado culpable el expolicía Leopoldo ‘N’, sentenciado por abuso de autoridad y homicidio doloso . Lo condenaron a 20 años y 9 meses, pero le redujeron la sentencia a 13 años. La familia luchará para que se le dé la pena máxima.

. Lo condenaron a 20 años y 9 meses, pero le redujeron la sentencia a 13 años. La familia luchará para que se le dé la pena máxima. Gerardo ‘N’, otro de los supuestos involucrados, fue detenido el 25 de mayo de 2025 . Ahora se encuentra en manos de la justicia, para conocer su dictamen final.

. Ahora se encuentra en manos de la justicia, para conocer su dictamen final. De acuerdo con un comunicado, el juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, Carlos Alberto Ortiz, decidió no vincular a proceso a Gerardo ‘N’.

Ojo: Padre de Octavio Ocaña reacciona a la captura de implicado en el asesinato del actor: “no hay cabos sueltos”

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