Bertha Ocaña revela si llamará Octavio a su bebé y habla del distanciamiento con su padre tras la tragedia

En medio de su embarazo, Bertha Ocaña abre su corazón: la ausencia de Octavio pesa, pero sorprende al revelar si su bebé llevará su nombre. Te contamos.

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Bertha Ocaña anunció su embarazo / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet / con permiso de publicar el embarazo

¿Bertha Ocaña le pondrá “Octavio” a su bebé en honor al actor de Vecinos?

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, quien dio vida a Benito en Vecinos, está viviendo una etapa llena de emociones encontradas: la dulce espera de su primer hijo y el dolor constante por la ausencia de su hermano. Sin embargo, una de las preguntas que más han surgido entre seguidores es si honrará su memoria poniéndole su nombre al bebé.

La joven fue clara y contundente al responder, dejando ver una postura muy personal sobre la identidad y el legado familiar. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Bertha explicó que no considera necesario repetir nombres para mantener vivo el recuerdo.

Bertha Ocaña “Realmente no, no estoy muy de acuerdo en ello, porque cada persona debe tener su propia identidad, cada persona debe tener su propia historia y es algo en lo que yo estoy, eh, muy de acuerdo. Él debe de tener su propia historia. Entonces, el hecho de que lleve o no el nombre de mi hermano no hace la diferencia en su vida. Él es y va a ser su sobrino toda la vida, como yo toda la vida voy a ser su hermana.”

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Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, comparte preocupante y triste mensaje / IG: berthaocaa y redes sociales

¿Cómo vive Bertha Ocaña su embarazo sin Octavio Ocaña?

El embarazo de Bertha Ocaña llega en un momento significativo para la familia, pero también profundamente marcado por la pérdida de Octavio Ocaña, ocurrida en octubre de 2021. La joven no ha ocultado que esta etapa, que debería ser completamente feliz, también tiene tintes de nostalgia.

Bertha ha compartido que su hermano sigue presente en su vida de manera constante, convirtiéndose en un apoyo emocional invisible pero poderoso.

“Siempre lo siento, siempre lo tengo presente, es una de las partes más importantes de mi vida”, expresó conmovida.

Además, Bertha ha dejado entrever que su hijo crecerá con el conocimiento del legado de su tío, asegurándose de que su historia no se pierda, aunque no lleve su nombre.

¿Bertha Ocaña le pondrá Octavio a su hijo en honor a su hermano, Octavio Ocaña? Ella responde Además revela sí hay posibilidad de reconciliación con su padre.#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/FBixgyyEm2 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 18, 2026

¿Por qué Bertha Ocaña está distanciada de su padre, Octavio Pérez?

Otro de los temas que ha rodeado la vida de Bertha Ocaña es su relación con su padre, Octavio Pérez. En medio de su embarazo y la exposición mediática, la joven también decidió hablar con honestidad sobre este distanciamiento familiar que lleva varios años.

Según explicó, la ruptura no está relacionada con la muerte de Octavio Ocaña, sino con conflictos previos derivados de la dinámica familiar tras la separación de sus padres y su propia vida personal.

“Él es mi papá y eso nunca va a cambiar, obviamente. Sin embargo, él decidió que existiera esta distancia, lo cual respeto y lo único que espero es que él esté bien”. Bertha Ocaña

Ante la llegada de su primer hijo, Bertha no ha confirmado que exista una reconciliación cercana. Por ahora, su prioridad parece ser su estabilidad emocional y el bienestar del bebé que viene en camino.

Bertha Ocaña junto a sus padres / Archivo TVNotas, IG @berthaocaa e internet

¿Cómo impactó la muerte de Octavio Ocaña a su familia?

La muerte de Octavio Ocaña, actor reconocido por su papel de Benito en Vecinos, ocurrió el 29 de octubre de 2021 en el Estado de México, en circunstancias que generaron polémica y conmoción nacional.

De acuerdo con los reportes oficiales, el actor fue perseguido por elementos policiales tras no detenerse ante una indicación. Durante el incidente, la camioneta en la que viajaba se estrelló y, según la versión de la Fiscalía, Octavio se disparó accidentalmente en la cabeza.

Las investigaciones continuaron durante casi dos años, hasta que en diciembre de 2023 un exagente policial fue declarado culpable de abuso de autoridad y homicidio doloso. Aunque inicialmente recibió una condena mayor, esta fue reducida, lo que provocó la inconformidad de la familia, que continúa buscando justicia.

A casi cinco años de la muerte, el impacto del fallecimiento de Octavio Ocaña sigue siendo evidente en su familia. Entre homenajes, declaraciones públicas y recuerdos constantes, su figura permanece vigente, especialmente en momentos clave como el embarazo de su hermana.