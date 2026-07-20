Exparticipantes de ‘Pequeños gigantes’ anuncian que serán papás: ¿Cómo fue el momento? FOTOS

La nostalgia invadió las redes sociales luego de que dos exparticipantes del reality de Televisa en su primera edición, Pequeños gigantes, anunciaran que se convertirán en padres. El anuncio de ambos se dio apenas con unas horas de diferencia y agarró “en curva” a internautas. Te contamos los detalles.

Exparticipantes de Pequeños gigantes serán padres / Redes sociales

¿Quiénes son los exparticipantes de Pequeños gigantes que se convertirán en padres?

Se trata de Hiroshi y Magaby, dos de los participantes más recordados de la primera edición de Pequeños gigantes, quienes compartieron una de las noticias más importantes de sus vidas.

Con apenas unas horas de diferencia, ambos revelaron que se convertirán en padres, sorprendiendo a quienes los vieron crecer en el exitoso programa infantil de Televisa.

Cabe señalar que ambos no son pareja, por lo que para muchos fue sorprendente e inesperado que hicieran la revelación casi al mismo tiempo. Tanto Hiroshi como Magaby recibieron cientos de felicitaciones en redes sociales.

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Magaby y Hiroshi en Pequeños gigantes / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Hiroshi y Magaby, ex de Pequeños gigantes, que se convertirán en padres?

El primero en dar la noticia fue Hiroshi, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que está esperando a su primer hijo con su prometida, Damaris. El anuncio estuvo acompañado de un video en el que también reveló el género del bebé:

Hoy quiero agradecer a la vida por haberme cruzado en tu camino mi niña, hoy comienza una nueva aventura de tu mano, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo, las amo con toda mi alma a ti y a la princesa que viene en camino. Hiroshi vía IG

Hiroshi anuncia que será padre / IG: hiroshiarikado

Horas después del anuncio de Hiroshi, Magaby también sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías junto a su pareja, en las que mostró por primera vez su pancita de embarazo.

La cantante y exestrella infantil acompañó las imágenes con un emotivo mensaje:

Quiero compartir con ustedes esta hermosa noticia… Nuestra familia crece. Gracias a Dios por este hermoso milagro. Bebé en camino. Magaby vía IG

Aunque Magaby no reveló mayores detalles sobre el tiempo de gestación ni el género del bebé, su publicación rápidamente acumuló miles de “likes” y comentarios.

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Magaby anunció su embarazo / IG: oficialmagaby

¿Quién ganó la primera temporada de Pequeños gigantes?

La primera temporada de Pequeños gigantes, transmitida en 2011 y conducida por Galilea Montijo, reunió a siete escuadrones conformados por cuatro niños que competían en pruebas de canto, baile y carisma.

Tras 17 emisiones, el gran ganador fue Javier Ruiz ‘Javiercito’, quien formaba parte del escuadrón de “Los irresistibles”. Javier, que entonces tenía apenas cinco años, se convirtió en uno de los concursantes más queridos, continuando también con su carrera como intérprete.

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