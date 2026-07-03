Pau Zurita, hermana de Juanpa Zurita, anuncia la pérdida del bebé que estaba esperando: “Te quedaste poquito”

Una triste noticia azota las redes sociales, pues la hermana de Juanpa Zurita, Pau Zurita, anunció hace unas horas que perdió al bebé que esperaba junto a su pareja, Alejandro Serralde. El momento fue compartido por la propia creadora de contenido.

Juanpa Zurita y su hermana Pau Zurita / IG: juanpazurita

¿Cuándo anunció Pau Zurita que estaba esperando un hijo?

No hay una publicación específica de Pau Zurita dando a conocer que estaba embarazada, solo compartió con internautas que había perdido a su bebé.

Cabe señalar que Pau ya se había convertido en madre en mayo de 2025, luego de mostrar con su comunidad, el proceso y el camino que siguió junto a su esposo para ser padres por primera vez.

Pau Zurita se casó en 2022 con Alejandro Serralde, en una ceremonia llevada a cabo en Hidalgo y que causó sensación entre usuarios en redes sociales.

Te puede interesar: Yailin ‘la más viral’ pierde a su bebé y conmueve con desgarrador mensaje: “Mi ángel que está en el cielo”

Pau Zurita y Alejandro Serralde / Redes sociales

¿Cómo se despidió Pau Zurita del bebé que esperaba?

La tarde de este viernes 3 de julio Pau Zurita, hermana de Juanpa, publicó un desgarrador video en sus redes sociales, en el que daba a conocer que en marzo de este año, perdió al bebé que esperaba:

Nunca crees que te va pasar a ti. Pero cuando pasa, entiendes que hay pérdidas que cambian la forma en la que miras la vida para siempre. Y también entiendes que ningún bebé, por breve que haya sido su paso, deja de ser profundamente amado. Abrazo a todas las mamás que han vivido esto y no estamos solas. Pau Zurita

Además, Pau agregó que esta publicación estaba dedicada también a las mamás de “bebés fugaces”, quienes han sufrido una pérdida similar, afirmando que aunque fue corto el tiempo juntos, marca una historia en su vida.

Varias celebridades comentaron el video, acompañando a la influencer en este difícil momento:



Paco de Miguel: “ Te abrazo y te quiero ”,

”, Jimena Longoria: “ Te abrazo de osoooo ” y,

” y, Yovana: “ Te mando un abrazo enorme ”.

Otros internautas también mostraron su tristeza con mensajes de apoyo a Pau.

Lee: Querida cantante rompe en llanto y confirma la pérdida de su bebé junto a su esposo: “no creció”, VIDEO

¿Quién es Pau Zurita y a qué se dedica?

Paola Zurita es una influencer, creadora de contenido, empresaria y modelo mexicana. Nacida el 3 de septiembre de 1992 en la Ciudad de México y forma parte de la familia Zurita, integrada también por sus hermanos Fernando, Andrés y Juanpa Zurita.

Desde hace varios años ha construido una carrera propia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida, viajes, bienestar y emprendimiento.

Tal vez te interese: Muere bebé recién nacido de conductora de televisión a días de haber celebrado su baby shower: ¿Quién es?