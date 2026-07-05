Actriz de ‘La oficina’ y ‘El señor de los cielos’ tuvo que dar a luz en plena casa: ¿Le ganaron las prisas?

Una reconocida actriz de series y telenovelas, recientemente parte del elenco de La oficina, dio a luz en su hogar, una noticia que sorprendió a todos sus amigos, colegas y seguidores. ¿Por qué le dieron la bienvenida así al recién nacido?

¿Qué actriz de La oficina dio a luz en su casa? / Redes sociales

¿Quién es la actriz de La oficina que tuvo que dar a luz en su casa?

La actriz Érika de la Rosa, quien recientemente dio vida a ‘Juana’ en la versión mexicana de La oficina, vivió un curioso momento en el 2020, luego de dar a luz a su bebé en plena casa.

Con un emotivo mensaje y una fotografía junto al nuevo integrante de su familia, la actriz expresó la emoción que vivió durante el nacimiento, el cual describió como uno de los momentos más significativos de su vida.

La intérprete explicó que el recién nacido pesó 2 kilos con 900 gramos y midió 51 centímetros, además de asegurar que ambos se encuentran en buenas condiciones.

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Erika de la Rosa en La oficina / Vogue México

¿Por qué la actriz de La oficina, Erika de la Rosa, dio a luz en su casa?

Érika de la Rosa, de 37 años en aquel momento, relató que el nacimiento ocurrió cuando su hijo decidió llegar antes de lo previsto para el parto programado. De acuerdo con su testimonio, el bebé nació en su hogar, rodeado del cariño de su familia y en un ambiente de tranquilidad.

Llego cuando quiso y nos regaló un parto en casa, rodeados de amor y de oxitocina. Ha sido por mucho, la experiencia más poderosa que he tenido. Érika de la Rosa

Tiempo después del inesperado, pero feliz momento, dio nuevos detalles del momento en una video para su canal de YouTube, pues afirmó que ella tenía la intención de hacer un parto en agua, acompañada de puras mujeres, una decisión que también fue tomada debido a la pandemia de aquel tiempo:

Cuando descubrí que estaba embarazada, pues inmediatamente pensé que ese era el tipo de parto que quería tener y luego se nos cruza esta pandemia y en ese momento pensé, ‘tengamos el niño en casa’. Erika de la Rosa

Erika señaló que los preparativos para su parto en casa llegaron desde mucho antes, uno de los requisitos para poder llevar el nacimiento de su hijo en casa fue el de tener un embarazo sin complicaciones, además de adecuar un espacio en su hogar con todo lo necesario.

La intérprete relató que todo comenzó con una serie de cólicos en la madrugada, posteriormente su esposo acudió en su apoyo y así comenzó uno de los días más bonitos de su vida. En conclusión, no se trató de un parto “sorpresa”, si no de algo bien preparado .

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¿Quién es Erika de la Rosa y cuál es su trayectoria en la televisión?

Érika de la Rosa es una actriz, conductora, escritora y conferencista mexicana que ha desarrollado una trayectoria en la televisión, el cine, el teatro y los medios digitales.

A lo largo de su carrera se ha distinguido por interpretar personajes en telenovelas y series de televisión, además de impulsar proyectos enfocados en el desarrollo personal y el bienestar emocional.

Entre sus trabajos más conocidos destacan sus participaciones en:



Caer en tentación,

Médicos, línea de vida,

Yago,

La piloto,

Como dice el dicho,

Esta historia me suena y, más reciente en

y, más reciente en La oficina.

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