¿Marcus Ornellas celoso de Ariadne Díaz? La actriz suspira por un famoso futbolista: “Se le hace muy guapo”

La fiebre del Mundial 2026 ha llegado también a Ariadne Díaz (bajo rumores de presunto embarazo), y es que más allá de apoyar a la Selección Mexicana, la actriz se habría decantado por un famoso futbolista, pues según Marcus Ornellas, ella “suspira” por un mundialista. Te contamos los detalles.

Marcus Ornellas dice que Ariadne Díaz suspira por futbolista / Liliana Carpio, Redes sociales y Archivo tvnotas

¿Es verdad que Marcus Ornellas y Ariadne Díaz esperan a su segundo hijo?

No es la primera ocasión en que surgen rumores sobre la posibilidad de que Marcus Ornellas y Ariadne Díaz agranden la familia. Pero frente a estos rumores, el actor decidió romper el silencio y negarlo todo:

¿Por qué estaría embarazada? ¿Qué les hizo sospechar? No, no para nada. Tenemos un hijo hermoso y cinco perrihijos en casa, yo creo que ahí quedamos. Marcus Ornellas

Asimismo, dejó claro que, por ahora, no contemplan darle un hermanito a su hijo, por lo que desmintió las especulaciones que han circulado en redes sociales y aseguró que no son reales:

No, no, no, ya tenemos un hijo maravilloso, estamos bien así. Si llega, el de arriba los manda, será muy bienvenido o bienvenida, pero ahora no hay nada. Marcus Ornellas

Aunque estas declaraciones entristecieron a sus seguidores, muchos celebran que se mantengan juntos y unidos, ante varias polémicas que también protagonizaron.

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Marcus Ornellas niega embarazo de Ariadne Díaz / Foto: Redes sociales

¿Por qué aseguran que Ariadne Díaz “suspira” por un futbolista?

Después de ser cuestionado sobre algunos temas del Mundial 2026, Marcus Ornellas reveló entre risas que su pareja, Ariadne Díaz (quien habló de las escenas grabadas por Marcus), no se pierde los partidos de Brasil por una razón muy particular: admira al portero Alisson Becker , a quien considera uno de los futbolistas más atractivos del torneo.

Según explicó, Ariadne ha expresado en repetidas ocasiones lo atractivo que le parece Alisson Becker, algo que incluso ha influido en su hijo, quien ahora también es admirador del arquero:

Mi hijo ahorita es fan de Alisson, que es el portero de Brasil. Todo eso porque Ariadne habló mucho de Alisson, porque se le hace muy guapo. Marcus Ornellas

Más allá de generar una molestia, dicha experiencia le causa risa, ya que todo es en tono de broma:

Se le hace muy guapo Ali y a cada rato tengo que escuchar a Ariadne decir ‘¡mira qué guapo ese jugador!’. Y digo, ‘¿te sientas a ver el partido nada más para deleitarte, verdad?’ ¡Y nos reímos! Marcus Ornellas

El portero Alisson Becker ha formado parte de diferentes tops hechos por internautas, pues lo consideran uno de los futbolistas más atractivos en la actualidad.

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¿Quién es Alisson Becker, el arquero que brilla con Brasil?

Alisson Ramsés Becker es un portero brasileño que mantiene una importante trayectoria en el futbol, pues desde joven emigró a Europa por sus aptitudes bajo el arco.

Su destacado nivel lo llevó a Europa en 2016, cuando fichó con la AS Roma de Italia. Tras dos temporadas en la Serie A, el brasileño dio el salto a la Premier League para convertirse en portero del Liverpool, club con el que se consolidó como uno de los mejores guardametas del mundo.

En el Mundial 2026, Alisson volvió a ser el encargado de defender la portería de Brasil, ahora bajo la dirección técnica del experimentado entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Hace algunas semanas, Marcus fue cuestionado sobre los presuntos celos que podrían darle las fotos en bikini publicadas por Ariadne Díaz, una polémica reciente.

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