Regina Pavón revela la verdadera razón por la que terminó con Ceci Flores, ¿hubo infidelidad?

Tras meses de que se oficializó la ruptura de Regina Pavón y Ceci Flores tras ‘salir del clóset’, la actriz de No manches Frida se sinceró sobre las razones que pusieron fin a su historia de amor pese al apoyo que recibieron por parte del público. ¿Hubo infidelidad?

No te pierdas: ¿Renata Haro confirma divorcio de Juan Diego Covarrubias? Publica polémico VIDEO: “Me encantaba”

Regina Pavón y Ceci Flores terminaron su relación en 2025. / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor entre Regina Pavón y Ceci Flores?

Fue en junio de 2025 cuando Regina Pavón sorprendió al anunciar su noviazgo con Ceci Flores, ganadora de Reto 4 elementos. La actriz de Oscuro deseo dio a conocer su relación con la actriz a través de un video en Instagram y TikTok en el que mencionó: “Oye, amor, ¿cuántos likes para la story time?”.

Desde semanas atrás, Flores ya había desatado especulaciones entre sus seguidores al compartir una serie de videos que acompañaba con el audio: “El desmadre que se va a hacer cuando se sepa que estamos juntos”. Sin embargo, la confirmación oficial vino de Pavón.

A través de un video, las actrices compartieron que, aunque se conocen desde hace 14 años, su amor surgió hasta que coincidieron en Madrid, luego de que Flores ya había terminado con su novio.

“Estábamos en la ventanita pidiendo un café y le planté un beso. Ella me lo siguió. Cuando regresé a casa, como que se dio por hecho que estábamos saliendo. Un mes después, le pedí que fuera mi novia”. Regina Pavón y Ceci Flores

Lee: Aldo de Nigris regresa a la soltería; así fue como lo confirmó, ¿hubo infidelidad?: “Yo me lo pierdo”

Así dio a conocer su relación Regina Pavón y Ceci Flores. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Regina Pavón y Ceci Flores?

Tras varios meses juntas, sus seguidores se percataron a finales de 2025 de que las actrices ya no compartían contenido juntas, lo que desató sospechas de una posible ruptura: sin embargo, no fue hasta marzo de 2026 cuando Regina Pavón confirmó su separación.

En un encuentro con la prensa, Pavón señaló que ya no estaba con la actriz, pero resaltó su talento como directora: “Ya no estamos juntas. Nos queremos mucho, de hecho, ella es la directora de mis vídeos”. Sin dar detalles sobre la ruptura, agregó:

“Ceci es muy buena, es una gran directora. Ya no estamos juntas, pero nos llevamos muy bien, la quiero un montón. Tenemos una muy buena relación”. Regina Pavón

Lee: ¿Pablo Alborán terminó con Juan Sesma? El cantante confirma que está soltero tras año y medio de relación

Regina Pavón confirmó el fin de su relación con Ceci Flores. / Instagram

¿Cuál es la verdadera razón por la que Regina Pavón y Ceci Flores terminaron?

Meses después de que se confirmó su ruptura, Regina Pavón, conocida por su trabajo en No manches Frida, se sinceró sobre las razones de su ruptura con Ceci Flores durante su visita al programa Montse & Joe.

De acuerdo con Pavón, su relación terminó en noviembre de 2025 y no existió ningún tipo de infidelidad, solo decidieron poner fin para darle prioridad a sus proyectos profesionales: “Siento que a veces es complicado tener una relación con mucho compromiso cuando tienes tanto trabajo. Esa es la realidad. O sea, sí siento que es complicado”, explicó y agregó:

“No puedo tener una pareja con ese nivel de compromiso si ahorita mi cabeza está en otro lado. Terminé hace poquito, terminé con Ceci en noviembre, pero acabamos bien”. Regina Pavón

Hasta ahora, Ceci Flores no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su expareja, aunque sus palabras ya están generando algunas reacciones en redes.

No te pierdas: Regina Pavón, la actriz de ‘Hermanas Guerra’ que enfrentó la muerte de su padre en el foro