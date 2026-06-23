¿Pablo Alborán terminó con Juan Sesma? El cantante confirma que está soltero tras año y medio de relación

Pablo Alborán, quien se declaró homosexual públicamente en 2020, puso fin a los rumores y, sin filtros, confirmó su ruptura con el modelo Juan Sesma en pleno concierto. Con un “Estoy disponible”, el cantante dejó claro que volvió a la soltería, aunque la historia detrás apunta a una separación tranquila, con cariño… pero definitiva.

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Pablo Alborán terminó con Juan Sesma

¿Por qué Pablo Alborán terminó con Juan Sesma y qué dijo en Mérida?

La ruptura de Pablo Alborán y Juan Sesma se convirtió en tema tendencia luego de que el propio cantante confirmara que está soltero durante un concierto en Mérida, como parte de su gira. El momento fue espontáneo, directo y, fiel a su estilo, con un toque de humor.

Todo ocurrió cuando una fan le gritó que quería ser su cuñada, a lo que el artista respondió sin rodeos: "¡Pues ahora estoy disponible!”. Con esa frase, Pablo Alborán confirmó su ruptura con Juan Sesma y terminó con semanas de especulaciones sobre su vida sentimental.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente encendió las redes sociales, consolidando el interés por la relación entre Pablo Alborán y el modelo navarro, así como por las razones detrás del rompimiento.

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¿Qué se sabe de la ruptura entre Pablo Alborán y Juan Sesma?

Tras las declaraciones del cantante, el periodista especializado en espectáculos Javi de Hoyos confirmó la noticia y dio más detalles sobre la separación de Pablo Alborán y Juan Sesma.

“He podido hablar con personas cercanas y me dicen que sí, que vuelve a estar soltero”, aseguró. Además, detalló que el final de la relación se dio en buenos términos:

“Con su ex han acabado las cosas muy bien, que hay muy buen rollo, pero bueno, la vida es así”. Javi de Hoyos

Este dato calmó a los fans, quienes mostraron preocupación por el estado emocional del intérprete de “Solamente tú”. Todo apunta a que Pablo Alborán y Juan Sesma optaron por cerrar el ciclo de forma madura, priorizando el respeto y el cariño construido durante su relación de aproximadamente año y medio.

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¿Cuáles fueron las señales de la ruptura entre Pablo Alborán y Juan Sesma?

Antes de la confirmación pública, ya existían señales claras que hacían pensar en la ruptura entre Pablo Alborán y Juan Sesma. Los seguidores más atentos notaron cambios importantes en redes sociales.

Uno de los indicios más comentados fue que Juan Sesma eliminó las fotos que tenía junto al cantante y dejó de seguirlo en Instagram. Poco después, el modelo también decidió cerrar o desaparecer su perfil personal, lo que reforzó los rumores de separación.

Durante su relación, Pablo Alborán y Juan Sesma se habían caracterizado por mantener un perfil discreto, aunque con el paso del tiempo comenzaron a mostrarse más abiertos, compartiendo momentos juntos en redes, algo poco habitual en el cantante. Por eso, la repentina ausencia digital del modelo levantó sospechas y desató teorías que, finalmente, terminaron siendo confirmadas por el propio artista.

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¿Quién es Juan Sesma, el ex de Pablo Alborán?

Juan Sesma, expareja de Pablo Alborán, es un modelo y creativo originario de Navarra. Tiene 27 años y ha construido una carrera ligada al arte visual, el diseño gráfico y la fotografía.

Estudió en el Instituto Europeo de Design (IED) en Barcelona entre 2018 y 2023, y actualmente trabaja tanto en el ámbito creativo como en el modelaje. Forma parte de la agencia Wanted, donde ha desarrollado proyectos publicitarios y también ha explorado la actuación.

En su faceta artística, Juan Sesma comparte pinturas con un estilo expresionista, algunas de ellas acompañadas de reflexiones personales. En una de sus publicaciones escribió:

“Valora la fuerza que tenemos las personas para avanzar más allá de los límites que nos impone la vida…”. Juan Sesma

Juan Sesma

¿Quién es Pablo Alborán, el cantante español que triunfa a nivel mundial?

Pablo Alborán es un cantante, compositor y músico español nacido el 31 de mayo de 1989 en Málaga. Su nombre completo es Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz y se ha consolidado como uno de los artistas más exitosos del pop en español en la última década. Desde muy joven mostró interés por la música, aprendiendo a tocar varios instrumentos como la guitarra, el piano y el bajo, además de componer sus propias canciones con un estilo íntimo y emocional que conecta profundamente con su público.

Saltó a la fama en 2010 cuando comenzó a compartir sus temas en redes sociales, llamando la atención por su voz emotiva y su sensibilidad artística. En 2011 lanzó su álbum debut, Pablo Alborán, que lo catapultó al éxito internacional con temas como “Solamente tú”, “Miedo” y “Prometo”. A partir de ahí, encadenó una racha de éxitos con discos como Tanto (2012), que incluyó canciones icónicas como “Dónde está el amor” y “El beso”; Terral (2014), con sencillos como “Por fin”; y Prometo (2017), donde destacó el tema “Saturno”, uno de los más personales de su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Pablo Alborán también ha brillado por sus colaboraciones con grandes artistas de talla internacional, como Jesse & Joy en “Dónde está el amor”, Carminho en “Perdóname”, Ricky Martin en una nueva versión de “Quimera”, Aitana en “Cuando estés aquí”, Ava Max en “Tabú”, y María Becerra en “Amigos”. Su álbum Vértigo (2020) marcó una evolución hacia sonidos más contemporáneos, incluyendo temas como “Hablemos de amor” y “Si hubieras querido”. Gracias a su talento, ha ganado múltiples premios, incluyendo Latin Grammy y Premios Billboard, consolidándose como uno de los cantantes más influyentes del pop latino actual, con millones de discos vendidos y giras internacionales exitosas.