Querida actriz murió a los 59 años mientras trabajaba con Eugenio Derbez; luchó contra el cáncer de piel

Jacqueline Anne Walter Clisson, mejor conocida simplemente como Jacqueline Voltaire, fue una de las actrices más icónicas del cine mexicano. Pese a ser originaria de Inglaterra, se ganó el corazón de México por su talento y belleza.

Por ello, su muerte dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. La famosa perdió la vida mientras trabajaba con Eugenio Derbez, quien hace poco se vistió de luto por el deceso de su suegro. Te contamos su historia.

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Jacqueline Voltaire murió a los 59 años / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuál fue la enfermedad que padecía Jacqueline Voltaire?

En 2006, Jacqueline Voltaire fue diagnosticada con cáncer de piel. En aquel entonces, la celebridad decidió mantener su enfermedad en secreto y someterse a tratamiento. De acuerdo con declaraciones del productor Luis de Llano, ella ocultó su condición para “evitar inestabilidad en su carrera y seguir sin ningún contratiempo en el trabajo”.

Se mantuvo dos años alternando entre sus compromisos laborales y el tratamiento. No obstante, su salud se fue deteriorando poco a poco y fue hospitalizada de emergencia. Si bien se llegó a decir que estaba en coma, fuentes oficiales desmintieron esto.

No obstante, sí confirmaron que no estaba bien. José Luis Aguilar, quien fuera su médico de cabecera, informó que “la esperanza de vida era bastante pobre”, ya que el cáncer había avanzado hasta dañar diversos órganos del cuerpo.

De acuerdo con fuentes médicas, incluyendo Mayo Clinic, el cáncer de piel es un tipo de cáncer que comienza con el crecimiento anormal de células en la piel que pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo.

Existen muchos tipos y los más comunes suelen ser muy fáciles de tratar. El tipo más peligroso de cáncer de piel es el melanoma, justo el tipo que padecía la actriz. Este suele ser más difícil de tratar.

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La enfermedad de Jacqueline Voltaire / Redes sociales/Mezcalent

La muerte de la actriz Jacqueline Voltaire

Jacqueline Voltaire murió el 8 de abril de 2008, tras ocho días de haber estado hospitalizada en un nosocomio de la Ciudad de México. En aquella época, Jacqueline estaba trabajando en ‘Una Eva y dos patanes’, obra teatral de Eugenio Derbez.

El comediante decidió incluirla en el proyecto por su talento, además de que ya habían trabajado juntos en la cinta ‘La misma luna’. La famosa tuvo que dejar la obra el 27 de marzo por su estado médico.

Tras los debidos ritos funerarios, sus restos fueron cremados el 10 de abril. Pese a que ya han pasado 18 años desde su fallecimiento, muchos siguen recordándola con cariño.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el funeral de Jacqueline Voltaire / Mezcalent

¿Quién era la actriz Jacqueline Voltaire?

Jacqueline Voltaire fue una actriz, modelo, vedette y bailarina originaria de Inglaterra. Tras mudarse a México, Mario Moreno ‘Cantinflas’, quien murió en 1993, le dio la oportunidad de participar en su película ‘Un quijote sin mancha’, marcando así el inicio de su carrera en 1969.

Se le vio en varias películas y telenovelas como ‘Dune’, ‘Matando cabos’ y ‘La misma luna’. Su último trabajo fue en ‘Palabra de mujer’, interpretando a Flora Navarro. Se casó solo una vez con el torero Óscar Matcháin. Tras siete años juntos, se divorciaron en 2002. No tuvo hijos.

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