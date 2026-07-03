Muerte del mexicano Luis de la Rosa en Francia, no habría sido suicidio: ¿Fue arrojado a tren en movimiento?

La muerte del animador mexicano Luis de la Rosa Obregón, reconocido por su trabajo en producciones como Spider-Man: Across the Spider-Verse y Space Jam: A new legacy, ha provocado una creciente controversia luego de que su familia rechazara la hipótesis de suicidio planteada por las autoridades francesas.

Luis de la Rosa murió misteriosamente en Francia / Redes sociales

¿Cómo fue la muerte de Luis de la Rosa, famoso animador mexicano, en Francia?

De acuerdo con reportes de medios franceses, Luis de la Rosa viajó a Annecy para asistir al Festival Internacional de Cine de Animación. El trágico hecho ocurrió la tarde-noche del miércoles 24 de junio en el centro de esa localidad, cerca de una avenida que conecta con las vías del tren.

Según la prensa local, el animador caminaba junto a las vías cuando el conductor de un tren exprés advirtió su cercanía a él y accionó la bocina para intentar alertarlo.

Las versiones señalan que el artista no reaccionó al aviso y fue embestido por la unidad, misma que lo arrastró varios metros. Tras el incidente, elementos del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar.

Pese a la movilización de los equipos de rescate, los paramédicos confirmaron que Luis de la Rosa había fallecido en el sitio del accidente. Las autoridades también informaron que el lugar donde ocurrió el atropellamiento corresponde a una zona de acceso restringido, por lo que se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

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Luis de la Rosa, animador mexicano que murió / Redes sociales

¿Por qué la familia de Luis de la Rosa asegura que el animador no se habría quitado la vida?

Carlos Figueroa, familiar del animador, viajó junto con el padre de Luis de la Rosa a Francia para conocer de primera mano el avance de las investigaciones. En declaraciones a Radio Fórmula, aseguró que las autoridades buscan cerrar el caso bajo la conclusión de que se trató de un suicidio, una posibilidad que la familia rechaza completamente.

Entre los principales argumentos que presentan destaca el hecho de que el animador tenía importantes proyectos personales y profesionales en marcha. De acuerdo con Figueroa, en el equipaje de Luis fue encontrado un anillo de compromiso que tenía previsto entregar el 1 de julio a su pareja durante un viaje a Londres:

No están haciendo nada porque ellos nada más quieren dar a entender que fue un caso de suicidio, que absolutamente no fue eso para nada, y tenemos muchas razones para saberlo, para lavarse las manos y cerrar el caso. Carlos Figueroa

Carlos Figueroa también aseguró que hay inconsistencias en la versión de las autoridades, pues parece ilógico que al haber un puente para pasar las vías del tren, él haya decidido caminar sobre ellas.

Desestimó completamente las versiones que indicaban un presunto suicidio, ya que según el testimonio de su familia, él estaba en el auge de su carrera y con muchos proyectos en puerta:

Una persona muy alegre, no tomaba, no consumía drogas, muy sano, él se dedicaba a lo suyo. Carlos Figueroa

Por último, Figueroa abordó el tema de las cámaras disponibles en el lugar, pues la periodista cuestionó sobre la probabilidad de que el tren o el lugar pudiera haber tenido las grabaciones de lo ocurrido.

Carlos mencionó que en esa parte no hay una cámara , hablaron con los vecinos y solo vieron el momento en el que la policía llegó, por lo que no hay más pruebas hasta el momento.

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¿Cuál fue la trayectoria de Luis de la Rosa en la animación?

Luis de la Rosa Obregón tenía 34 años y era considerado uno de los animadores mexicanos con mayor proyección internacional.

A lo largo de más de nueve años colaboró con importantes estudios como Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon.

Su trayectoria incluye créditos en películas como:



My Little Pony: The Movie,

Carmen Sandiego,

Spider-Man,

Space Jam,

Animaniacs, entre otras.

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