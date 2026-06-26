Muere animador de Spider-Man, Luis de la Rosa, fue arrollado por un tren en Francia

El miércoles 24 de junio , un periódico internacional reportó la trágica muerte de Luis de la Rosa, un famoso animador mexicano que participó en la película de Spider-Man: Un nuevo universo.

La desgarradora muerte del artista de Hollywood ocurrió en Francia. Los primeros reportes indicaron que Luis de la Rosa perdió la vida tras ser arrollado por un tren.

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¿Quién es Luis de la Rosa, animador de cine?

Luis de la Rosa fue un reconocido trabajador del espectáculo internacional. Nació en Hermosillo, Sonora, en 1991 y habría muerto a la edad de 34 años.

Vivió un tiempo en Canadá después de abandonar la carrera de arquitectura y estudió en la Vancouver Film School, una escuela reconocida por sus estudios en animación clásica.

Trabajó en estudios de Hollywood como Warner Bros., Sony Pictures y Nickelodeon.

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Muere animador de cine, Luis de la Rosa en trágico accidente / Redes sociales

¿Cómo murió Luis de la Rosa en Francia?

Según lo que se reportó en medios locales, Luis de la Rosa asistió al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, y la desgracia sucedió en el centro del pueblo de Annecy la tarde-noche del miércoles. El animador de películas murió cerca de una avenida que conecta con las vías del tren del pueblo.

Luis de la Rosa, dice un periódico francés, caminaba por el borde de las vías cuando el conductor de un tren exprés lo detectó e hizo sonar la bocina para advertirle de su presencia.

Muere Luis de la Rosa y le escriben despedidas / Redes sociales

Se dice que el joven animador de cine no habría escuchado, pues fue brutalmente atropellado y arrastrado varios metros. Los bomberos y el equipo médico de emergencia franceses acudieron al incidente alrededor de las ocho de la noche, cuando el conductor de tren notificó la tragedia.

La ayuda no pudo hacer mucho, pues la muerte de Luis de la Rosa se declaró en el momento del atropello.

Sin embargo, se reveló que la vía férrea donde murió el animador Luis de la Rosa es una zona de acceso prohibido. Por esta razón, se abrió un expediente de investigación para conocer las causas de muerte. La policía francesa aún no determina si se trató de un accidente o de un gesto desesperado.

Ahora, en redes sociales, las personas que tuvieron la oportunidad de compartir algún momento de su vida con él lanzaron enternecedores mensajes:

Muere animador Luis de la Rosa y le escriben mensajes de despedida / redes sociales

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¿Qué películas animó Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa participó en películas de animación, entre ellas: