Conductora Ernestina Pais muere arrollada por un tren; filtran VIDEO del impacto; esto es lo que se sabe

En medio de los festejos por haber pasado la primera fase del Mundial 2026, Argentina se viste de luto por la inesperada muerte de una querida conductora. Se trata de Ernestina Pais, de 54 años, quien perdió la vida al ser arrollada por un tren. Te contamos los detalles.

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Muere la conductora argentina Ernestina Pais / Redes sociales

Así fue la muerte de la conductora argentina Ernestina Pais

Todo ocurrió la noche del pasado 26 de junio. Ernestina Pais se vio involucrada en un fatal accidente ferroviario en la localidad de San Isidro, en Buenos Aires, Argentina. Se filtraron imágenes del terrible hecho.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver el automóvil de la presentadora (un Honda City negro) pasando las vías de un tren cuando las barreras estaban bajas. Justo cuando estaba en medio del cruce, el tren arrolló el vehículo por la parte lateral.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Pais estaba muerta cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar. La autopsia preliminar indica que falleció por un fuerte traumatismo craneal y otras lesiones provocadas por el fuerte impacto.

Si bien se sigue investigando el caso, todo indica que habría sido por imprudencia de la presentadora. Y es que intentó pasar las vías pese a las advertencias de que el tren estaba a punto de pasar.

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¿Cuándo será el funeral de la conductora Ernestina Pais?

Hasta el momento, se desconoce cuándo y cómo será el funeral de Ernestina Pais. Según información preliminar, la familia seguiría en shock y estaría planeando despedir a la conductora de manera privada.

“Sé que ellos ahora están atendidos por un cuerpo de psicólogos y profesionales que están a disposición. Querían que estuviera atendido”, dijo una fuente cercana a los familiares cuando se le cuestionó acerca del estado emocional de los allegados a Ernestina, principalmente de su hijo Benicio.

Por otra parte, se ha mencionado que Benecio se enteró de la noticia en la casa de su papá. Al parecer, la policía lo llevó allí sin decirle nada para que el joven de 22 años pudiera tener “contención emocional”.

“Lo llevan a la casa del padre y, cuando Benicio ya está con el padre, ahí la policía les comunica el fallecimiento de Ernestina. Esto me lo cuentan del círculo íntimo. Solo no le dicen nada, lo llevan con el padre y ahí se lo cuentan”, relataron.

En redes sociales, los fans y algunos colegas de la presentadora no han dudado en solidarizarse con la familia y desearle todo lo mejor para que puedan sobrellevar su luto.

¿Qué se sabe del funeral de Ernestina Pais? / Redes sociales

¿Quién era Ernestina Pais, conductora que murió arrollada por un tren?

Ernestina País fue una conductora, periodista y empresaria argentina. Comenzó su carrera a finales de los años 90 en el programa ‘La Biblia y el calefón’. A partir de allí, se le vio en otros proyectos como:

Sabés o sonas

Mañanas informales

Salgan al sol

Caiga quien caiga

Un día perfecto

Intratables

A lo largo de su vasta carrera, ganó múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Martín Fierro, el cual premia a los mejores periodistas de Argentina. Era discreta en cuanto a su vida personal. No obstante, se sabe que tuvo un hijo llamado Benecio.

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