Hermana de Octavio Ocaña recuerda el último cumpleaños que pasó con el actor: “Mi alma te llora” FOTO

A unas semanas de convertirse en mamá, Bertha Ocaña volvió a recordar a su hermano, el fallecido actor Octavio Ocaña, con un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños.

La hermana del actor celebró su cumpleaños y, a través de sus redes sociales, compartió una foto junto a Octavio, dejando ver cuánto extraña al intérprete de ‘Vecinos’ y lo difícil que ha sido aprender a vivir con su ausencia.

¿Cuáles fueron las palabras que Bertha le dedicó a su hermano? Te contamos.

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Bertha Ocaña y Octavio Ocaña / Foto: Redes sociales

¿Cómo y cuándo murió Octavio Ocaña, actor de ‘Vecinos’?

Octavio Ocaña, recordado por interpretar a Benito Rivers en la serie ‘Vecinos’, murió a los 22 años de edad, el 29 de octubre de 2021, tras recibir un disparo en la cabeza durante una persecución policial en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron cuando el actor conducía una camioneta por la autopista Chamapa-Lechería, luego de que policías municipales de Cuautitlán Izcalli intentaran detenerlo.

El vehículo terminó estrellándose a un costado de la vialidad y Octavio fue encontrado con una herida de bala. Murió mientras era trasladado a un hospital.

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Octavio Ocaña / IG: @octavioocaa

Así recordó Bertha Ocaña a su hermano Octavio en su cumpleaños

Bertha Ocaña está cumpliendo 33 años y, como parte de sus festejos, recordó a su hermano, el actor Octavio Ocaña, y el último cumpleaños que celebraron juntos, hace cinco años.

A través de sus redes sociales, Bertha compartió una foto junto a su hermano, acompañada de la canción ‘Durmiendo con la luna’, de Elefante, y un emotivo mensaje en el que expresó cuánto lo extraña.

La hermana del actor también reconoció que no entiende por qué en esta ocasión siente su ausencia más que en otras fechas. Sus palabras podrían estar relacionadas con la etapa personal que atraviesa, pues acaba de convertirse en mamá, aunque no precisó si esa situación influye en sus emociones.

“Aquí estoy con la sonrisa fingida que me dejó tu partida 5 años de este último cumpleaños, de esa última vez, de ese último abrazo (...) no sé si es por que estoy atravesando el post parto, la cuarentena, no tengo idea pero hoy mi alma te llora, te extraña, siente que deberías estar aquí como lo estabas todos mis cumpleaños… es muy duro extrañarte tanto carnalito” Bertha Ocaña

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Bertha Ocaña también recordó a Octavio durante su embarazo

A principios de octubre, Bertha Ocaña le dio la bienvenida a su bebé. Antes de su nacimiento, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que lo llamara Octavio, en honor a su hermano. Sin embargo, ella explicó que su hijo debía tener su propia historia y que no ponerle el nombre del actor no significaba que lo hubiera olvidado.

Durante su embarazo, Bertha tuvo muy presente a Octavio. Incluso, en una entrevista con TVNotas, contó que, antes de compartir la noticia con su familia, acudió a una iglesia para conversar simbólicamente con su hermano y contarle que se convertiría en mamá.

“Antes de decirle a mi familia y esposo, acudí a la iglesia para darle gracias a Dios y platicar con mi hermano. Sé que él ya está descansando en paz, pero quería compartirle la noticia. Le dije: ‘Si tú puedes conocerlo antes, sería mejor, porque ahorita es un angelito’”. Bertha Ocaña a TVNotas

Asimismo, en otra ocasión compartió en sus redes sociales la tristeza y nostalgia que sentía al pensar que Octavio ya no estaba físicamente para conocer a su sobrino.

De esta manera, Bertha ha mantenido vivo el recuerdo de su hermano durante una etapa tan importante de su vida. A varios años de su muerte, la hermana del actor sigue expresando cuánto lo extraña y lo difícil que ha sido afrontar su ausencia.

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