¿Paty Manterola iba en tren de España que chocó? La actriz compartió: “Tenía previsto viajar en tren a Toledo”

Una trágica noticia ha inundado las redes sociales durante la mañana de este miércoles, pues un trágico accidente de tren en Toledo, España, ha cobrado la vida de decenas de personas y causado lesiones en cientos de pasajeros. Ante este escenario, la actriz y cantante, Paty Manterola, preocupó a sus seguidores al afirmar que tenía “previsto” viajar en dicho tren. ¿Iba a bordo?

¿Paty Manterola viajaba en tren de España? / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente de tren en Toledo, España que causó la muerte de varias personas?

Durante la mañana de este miércoles, casi mediodía en España, trascendió que dos trenes chocaron en la zona de Toledo, cerca de las localidades de Urda y Los Yébenes, causando que uno de ellos saliera de las vías y cayera a un costado.

Según los reportes de agencias españolas como AP y EFE, un tren de alta velocidad que circulaba hacia el sur embistió la parte trasera de otro que se encontraba detenido en la vía.

Los equipos de emergencia se movilizaron al lugar para rescatar a los pasajeros, atender a los heridos y localizar a posibles sobrevivientes entre los restos de los convoyes. En imágenes se han visto a bomberos, ambulancias, personal médico y miembros de la policía para poder apoyar en la situación.

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Actor iba a bordo de tren accidentado en España / Redes sociales

La actriz Paty Manterola iba a viajar en tren accidentado de Toledo, España

La cantante y actriz mexicana, Paty Manterola, compartió un delicado mensaje en redes sociales, reaccionando conmocionada al hecho que ha provocado tragedia y tristeza no solo en España, si no también en el mundo.

Manterola se encontraba en España para algunos compromisos musicales y, según su testimonio, el día de mañana (se presume el 29 de octubre) viajaría en dicho tren para participar en un programa de televisión:

Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario justamente rumbo a Toledo que me ha dejado el corazón encogido. Paty Manterola

Como un tema de destino o universo, Manterola no viajó en el tren, aunque tampoco se sabe si la cantante hubiese sufrido un percance de esta índole.

Por otro lado, dedicó palabras de aliento a los familiares de las víctimas y lesionados en el accidente ferroviario, compartiendo su apoyo y sus oraciones:

No puedo dejar de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Qué tristeza tan grande… No hay palabras para un dolor así. Desde lo más profundo de mi corazón, les envío todo mi cariño y mis oraciones. Paty Manterola

Finalmente, la publicación de Paty fue acompañada por miles de comentarios, algunos demostrando su tristeza por lo ocurrido, y otros cuantos hablando sobre la actriz, afirmando que, en su destino, estaba que NO tomara ese tren. ¿Tú qué piensas?

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¿Cuántos muertos van en el accidente de tren en Toledo, España?

El accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo (en el que viajaría Paty Manterola), ya suma 68 personas fallecidas , de acuerdo con la cifra que dio a conocer este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El mandatario precisó que 24 de las víctimas viajaban en el tren AVE y el resto en el Iryo. El balance se actualizó a lo largo de la jornada y se espera que esa cifra, lamentablemente, pueda elevarse.

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