Aleida Núñez perdió a su bebé y ahora, vive fenómenos paranormales previo al día de muertos: "Tuve una pérdida"

Cerca del tradicional Día de Muertos en nuestro país, la actriz y cantante Aleida Núñez compartió que ha vivido diversos episodios considerados “paranormales”, mismos que habrían quedado registrados en video. Según sus palabras, la muerte de un bebé que esperaba podría ser una de las presuntas causas. ¿Qué más contó la intérprete?

Aleida Núñez, actriz y conductora vive episodios paranormales / Redes sociales

¿Qué fenómenos paranormales ha vivido la actriz Aleida Núñez recientemente?

Aprovechando las fechas próximas de Día de Muertos y Halloween, Aleida Núñez (quien cacheteo a un conductor en un reciente programa) fue cuestionada sobre lo que acostumbra hacer en estas fechas, desde la tradicional ofrenda, y hasta los fenómenos paranormales que le han sucedido.

La actriz afirmó que ella sí cree en los fantasmas, y que en casa ha vivido una serie de situaciones que podrían ponerle “los pelos de punta” a cualquiera:

A mí me han pasado muchísimas cosas paranormales, muchísimas. Un día les podría mostrar hasta videos. (...) En la mesa de mi comedor se dispararon dos candiles de velas, salieron disparadas de la nada. Cayeron al piso y se tronaron. Aleida Núñez

Ante esto, ella decidió acudir a sus cámaras para poder observar si alguien había sido el causante de ese accidente, y en dicha revisión de video, confirmaron que fue un fenómeno paranormal:

Confirmamos que había sucedido ese fenómeno paranormal, que hasta hoy no sabemos cuál fue el significado. Aleida Núñez

En cuanto a este tema, Núñez relata que, al ser testigo de estos sucesos, ella se pone a rezar para que las almas puedan descansar.

No es la primera persona que asegura haber vivido una escena paranormal en su hogar, pues hasta Martha Higareda ha referido que sufrió un episodio similar, antes de dar a luz.

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Aleida Núñez sufrió la muerte de un bebé / Redes sociales

Aleida Núñez sufrió la pérdida de un bebé hace algún tiempo

De acuerdo con su testimonio, la actriz Aleida Núñez acostumbra colocar varias velas en estas fechas, mismas que dan luz a todas las almas que, según las creencias, vienen en estos días.

En ese momento, Aleida recordó la pérdida de un bebé que tuvo hace algunos años, sin mencionar la fecha exacta del triste suceso:

Trato de encender velas, las velas que representan los angelitos que están en el cielo, que nos cuidan y nos protegen desde allá. Mis abuelos, mis tíos, en lo personal yo también hubo un momento que tuve una pérdida de un bebé hace muchos años. Aleida Núñez

No se sabe si los fenómenos paranormales que han acontecido en su casa corresponden a las pérdidas familiares que ha tenido, pero muchos internautas creen que esa versión sí puede ser posible. ¿Será que sí?

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¿Quién es Aleida Núñez y en qué telenovelas ha participado?

Aleida Núñez comenzó su carrera en el espectáculo desde 1994, participando en certámenes de belleza regionales, y así fue que en ese mismo año ganó el segundo lugar en Nuestra Belleza Guanajuato.

Desde 2001 se ha desempeñado como actriz, modelo y cantante. Su carrera en telenovelas mexicanas ha sido amplia, entre ellas destacan:



Entre el amor y el odio,

Mariana de la noche,

Mañana es para siempre,

Un refugio para el amor y,

y, Hasta el fin del mundo.

En cuanto a su vida personal, el 15 de marzo de 2025 se casó por la iglesia en la Parroquia de San Agustín, en Polanco, con el comediante francés Martín Babilotte, tras hacerse novios en 2022.

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