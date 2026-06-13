¡Charly López pelusea a Paty Manterola! ¿Tacha a la exGaribaldi de fracasada? “Es una realidad”

Para nadie es un secreto que Charly López y Paty Manterola, exintegrantes de Garibaldi, tienen una mala relación. Y es que, en su momento, López definió a su excompañera como una persona “sangrona” y “payasa”.

Su enemistad vuelve a ser tema de conversación después de que el cantante criticara la carrera artística de Manterola. ¿Ella ya respondió? Te contamos todos los detalles.

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Charly López y la razón por la que no se lleva bien con Paty Manterola / Mezcalent

¿Por qué Charly López y Paty Manterola, exintegrantes de Garibaldi, están peleados?

Hace algún tiempo, se organizó el llamado ‘90s pop tour’, un evento que juntaba a varias agrupaciones emblemáticas de aquella época. Una de las escogidas fue ‘Garibaldi’. En aquel entonces, Charly López declaró que fue muy complicado trabajar con Paty Manterola y por ello la excluyeron de último momento.

Según su testimonio, la cantante puso condiciones para aceptar un reencuentro. Una de ellas fue trabajar en lugares donde no se vendiera alcohol, ya que se lo prometió a su esposo e hijos.

Si bien sostuvo que no se portó “mala onda”, dijo que su excompañera “cambió mucho” y en todo momento se portó “creída y sangrona”.

“Desde mi punto de vista, muy personal, (está) como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada... y es mi hermana, hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente”, expresó.

Y agregó: “No es grosera, que quede claro, nos saluda muy cordial, pero no es la misma Paty de antes, cuando llevamos 35 años de conocernos, sabemos lo que hemos hecho en nuestras carreras, conocemos nuestra vida y no nos podemos leer las cartas entre gitanos”.

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¿Por qué Charly López no se lleva bien con Paty Manterola? / Mezcalent

Charly López asegura que Paty Manterola no es exitosa

En un reciente encuentro con la prensa, Charly López volvió a hablar de Paty Manterola. Dijo que, a diferencia de otros exGaribaldi como Pilar Montenegro, su compañera no ha logrado tener éxito en el mundo artístico.

“Pilar Montenegro hizo ‘Quítame a ese hombre’ y fue un hit durante 24 semanas en Billboard. Yo no conozco… Tú dime una canción de Paty, por favor. Nunca he escuchado un tema en primer lugar de Paty, es una realidad, no es una mentira, no la estoy minimizando, no, estoy diciendo una realidad”. Charly López

Aprovechó para recordar las presuntas condiciones que puso Pati para un reencuentro del grupo en su momento. Reiteró que le parecen “ilógicas” y lamentó que las cosas entre ellos sigan igual de asperas.

“Cuando íbamos a juntarnos, ella puso condiciones. Me parecen muy válidas, pero, en esa época, muy irreal. (Quería estar en un lugar) donde no hubiera alcohol. Palenques, antros y la misma Arena, en todos lados venden alcohol”, expresó.

¿Qué ha dicho Paty Manterola sobre las declaraciones de Charly López?

Hasta el momento, Paty Manterola no ha dicho nada sobre las nuevas declaraciones de Charly López. No obstante, en su momento, la artista dijo que, supuestamente, López se disculpó por llamarla “sangrona”.

“Todas esas declaraciones salieron de un momento de emociones y Charly me pidió una disculpa. Les digo que no quiero hablar del tema porque es incrementar y alimentar algo que ya pasó, que ya está, que es lo que es”, indicó en ese entonces.

Y agregó: “Soy cero de andar en los chismes, de que si dijo o no dijo. Yo los respeto mucho y quiero mucho a mis excompañeros de Garibaldi, así es que jamás me van a ver hablando de ellos”, puntualizó.

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