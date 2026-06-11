¿Pilar Montenegro regresa a la música? Revelan su estado de salud: “Es lo único que quería”, aseguran

Pilar Montenegro reapareció en enero de 2026 y, desde entonces, no se había dado a conocer nueva información sobre la cantante, hasta una reciente entrevista de Luisa Fernanda Lozano, quien se sinceró sobre el estado de salud de la exintegrante del grupo Garibaldi. ¿Cómo está? Te contamos los detalles.

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Pilar Montenegro estaría tranquila y sin problemas de salud. / Facebook: Pilar Montenegro

¿Cuándo fue la última aparición pública de Pilar Montenegro?

Luego de que Pilar Montenegro reapareció junto a su familia tras retirarse en 2013, la cantante sorprendió a sus seguidores con un mensaje con motivo de Año Nuevo en enero de 2026.

Además de asegurar que se encontraba bien de salud, Montenegro explicó la razón por la que constantemente es captada usando gorra, una situación que había generado preocupación en sus seguidores.

“Para quienes me escriben que si no me quito las gorras, la verdad es que no; desde años inmemorables soy amante de las gorras, boinas, sombreros, ect”, se lee en su publicación.

Además del texto, compartió una serie de fotografías en las que se observan varias etapas de su carrera y, en la mayoría de ellas, aparece luciendo gorras, demostrando que es un accesorio que usa constantemente y no está relacionado con alguna complicación de salud.

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Pilar Montenegro negó que su gusto por las gorras esté relacionado con su salud. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Pilar Montenegro?

Ante la intriga que ha generado la intérprete de “La ventanita” desde que decidió alejarse del ojo público hace más de 10 años, la presentadora Luisa Fernanda Lozano rompió el silencio y aseguró que hace poco estuvo en contacto con ella y puede confirmar está bien.

“Que yo sepa no ha estado mal de nada. Te digo, acaba de ser su cumpleaños el 31 de mayo. O sea, acaba de ser. Y nada, tranquila. Ahorita se iba a ir de viaje a Acapulco. No sé a dónde”, explicó en un encuentro con la prensa, retomado por Junket.

Sobre los rumores en los que se asegura que la cantante se retiró de los escenarios por una supuesta enfermedad, explicó solo fue que quería vivir tranquila y sin los escándalos que rodean al medio en algunas ocasiones.

“Hay personas que no pueden lidiar con el tener que aguantar la presión de los medios… A veces aguantar la presión de las preguntas, cómo te juzgan, es difícil”, sentenció, dejando claro que no hay posibilidad de que regrese a la música.

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¿Cuándo y por qué se retiró Pilar Montenegro de la música?

Originaria de la Ciudad de México, Pilar Montenegro se retiró de la música en 2013, noticia que sorprendió a los seguidores de la agrupación Garibaldi.

Pese a que la artista no reveló los motivos de su decisión, en TVNotas se dio a conocer que una fuente cercana a la actriz compartió que había sido diagnosticada con ataxia, versión que no ha sido confirmada por Pilar Montenegro.

“Su problema es parecido a la esclerosis múltiple, pero en realidad lo que le diagnosticaron es ataxia, una enfermedad neurológica que ataca al tejido nervioso del cerebro y provoca la descoordinación del movimiento”, explicó la fuente.

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