Pilar Montenegro, tras años de ausencia, reaparece en redes e impacta con su imagen a sus seguidores

Luego de que a lo largo de este año circularan fuertes rumores que aseguraban que presuntamente Pilar Montenegro estaría al borde de la muerte, información que incluso fue desmentida por su familia, la excantante y actriz sorprendió al reaparecer en redes sociales, provocando una oleada de reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo reapareció Pilar Montenegro en sus redes sociales?

Sin previo aviso, Pilar Montenegro volvió a hacerse presente ante el público de de su Instagram, donde no había publicado nada desde octubre del 2024.

Pilar Montenegro eligió las celebraciones decembrinas para compartir un momento personal que, por su sencillez, tuvo un gran significado para quienes han seguido de cerca su carrera y la recuerdan con cariño.

La imagen fue publicada en su cuenta oficial de Instagram y corresponde a una reunión familiar durante la cena de Nochebuena. En la fotografía, se puede ver a la excantante con sus familiares.

Mira: Integrantes de Garibaldi rompen el silencio ¡y hablan sobre salud de Pilar Montenegro!

Pilar Montenegro enfrenta problemas de salud graves y estaría postrada en cama, según la vidente.

¿Cómo luce y qué mensaje compartió Pilar Montenegro en sus redes?

Pilar Montenegro aparece sonriente, tranquila con su recordada cabellera larga y rodeada de sus seres queridos, transmitiendo una sensación de paz que no pasó desapercibida, especialmente después de meses marcados por especulaciones sobre su estado de salud.

Pilar Montenegro acompañó el momento con un mensaje breve pero lleno de cariño:“¡¡Feliz Navidad!! Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones.”

Bastaron esas palabras para que la publicación se llenara de comentarios, buenos deseos y mensajes de apoyo por parte de fans que, desde hace años, esperaban una señal directa de ella.

Para muchos, esta reaparición fue interpretada como una señal de se encuentra bien pasando las fiestas con sus seres queridos. “Qué alegría verte tan bien, años sin saber de ti”, expresó una internauta en su publicación.

Mira: ¿Por qué desaparecieron Adela Noriega y Pilar Montenegro? Vieira Vidente revela secretos y fecha de regreso

¿Quién es Pilar Montenegro y por qué se retiró de la música?

Pilar Montenegro es una cantante y actriz mexicana que nació el 31 de mayo de mayo de 1972, en la Ciudad de México.

Pilar debutó en 1980, al participar en la obra teatral ‘Anita la huerfanita’. Posteriormente, se unió al grupo ‘Fresas’ (antes ‘Fresas con crema’) y luego se integró al grupo ‘Garibaldi’.

En 1996, inició su carrera como solista, consolidándose como una de las artistas mexicanas más famosas de la época de los 2000. En 2013, sorprendió a todos al anunciar su retiro definitivo.

Si bien no explicó los motivos, en TVNotas, te dimos a conocer que nos enteramos por una persona muy cercana a la actriz, de que a Pilar supuestamente le diagnosticaron con ataxia.

“Su problema es parecido a la esclerosis múltiple, pero en realidad lo que le diagnosticaron es ataxia, una enfermedad neurológica que ataca al tejido nervioso del cerebro y provoca la descoordinación del movimiento. Por desgracia, este mal está muy presente en la familia del papá de Pilar don Miguel, quien murió por esta causa”.

Según Mayo Clinic, la ataxia es es un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de coordinación de los movimientos voluntarios, sin debilidad muscular ni alteración de la conciencia. Afecta funciones como caminar, hablar, comer, usar las manos y controlar los movimientos oculares.

Mira: Pilar Montenegro: Así fue su última actuación en la telenovela ‘Qué bonito amor’ junto a Pablo Montero