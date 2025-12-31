Pilar Montenegro, tras reaparecer, se muestra con su familia y envía mensaje especial: “Rodeada de amor”

Fue el pasado 25 de diciembre cuando Pilar Montenegro reapareció en redes sociales con una serie de fotografías de su celebración navideña junto a sus familiares. La cantante y actriz acompañó las imágenes con un breve mensaje en el que deseó Feliz Navidad a todos sus seguidores.

La publicación se convirtió en noticia, ya que desde hace varios años Montenegro se mantiene alejada del gremio artístico y, a mediados de 2025, trascendió que su estado de salud era delicado e incluso se llegó a especular que estaba al borde de la muerte. Con estas imágenes, la actriz y cantante dejó entrever que se encuentra bien de salud.

Ahora, la intérprete de “Quítame a ese hombre” volvió a reaparecer en redes sociales, esta vez para mostrar cómo pasa las últimas horas de 2025, nuevamente rodeada de su familia y de mensajes de cariño.

¿Por qué Pilar Montenegro se retiró de la música y las telenovelas?

Pilar Montenegro, reconocida cantante y actriz mexicana de los noventa, decidió retirarse del medio artístico en 2013. Una fuente nos reveló que la razón principal fue un diagnóstico de ataxia, un trastorno neurológico que afecta la coordinación motora, el equilibrio y el habla. Ante esta condición, Pilar optó por alejarse de los escenarios y las cámaras para priorizar su salud y bienestar.

Su última aparición pública fue en octubre de 2013, en la obra “El comitenorio”. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, evitando entrevistas y redes sociales. Aunque han circulado rumores sobre un estado grave, su familia ha aclarado que no se trata de una situación terminal, sino de una decisión personal para vivir con tranquilidad.

Actualmente, Pilar lleva una vida privada y ha hecho pocas apariciones en redes, siempre sin hablar de su salud ni de proyectos profesionales. Según personas cercanas, se encuentra estable y enfocada en su bienestar.

¿Qué enfermedad tiene Pilar Montenegro?

Fue en 2015 cuando Pilar Montenegro habló abiertamente sobre su estado de salud y aseguró que únicamente padecía un severo estrés, el cual se había complicado debido a una situación neurológica.

En TVNotas, una fuente cercana reveló que la cantante sufría ataxia, una enfermedad neurológica. Sin embargo, tres años después, en junio de 2018, durante el reencuentro de algunos integrantes de Garibaldi, su amiga Luisa Fernanda le habría confesado a Azucena Cierco, conductora de “Al rojo vivo”, que Pilar Montenegro padecía esclerosis múltiple.

“Las dos la queremos mucho, somos amigas de Pilar y dice que tiene una condición que se llama esclerosis múltiple, le cuesta muchísimo, sufre de muchos dolores, es una enfermedad muy seria que de alguna manera no te permite moverte ni hablar igual”, dijo Azucena Cierco en “Al rojo” vivo hace siete años.

De hecho la misma cantante negó en sus redes, haberse retirado por estar en silla de ruedas, debido a varias especulaciones sobre su salud desde que se alejó de los medios.

¿Cómo reapareció Pilar Montenegro en vísperas de Año nuevo?

Tras compartir una imagen de su celebración navideña, Pilar Montenegro volvió a hacerse presente en redes sociales con una serie de fotografías en las que aparece acompañada de su madre, su tía y su prima, celebrando que se encuentra bien de salud y rodeada de cariño familiar.

“Disfrutando de los últimos días del año en familia, las adoro mi tía bella, mi mamita querida y mi primita adorada, rodeada de mucho amor”, escribió la cantante junto a las imágenes.

De acuerdo con lo que se aprecia en las fotografías, Pilar Montenegro acudió a un bar en compañía de sus familiares. En las postales luce feliz, radiante y prácticamente igual que hace algunos años, lo que ha generado dudas entre algunos de sus seguidores sobre si las imágenes son actuales o corresponden a una etapa anterior de su vida.

