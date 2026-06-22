Luisa Fernanda, ex Garibaldi, responde tajante a los ataques por su físico, ¿está irreconocible?: “Me vale”

Tras haber sido una de las figuras más sexis del espectáculo en la década de los 90, cuando formó parte del grupo Garibaldi, Luisa Fernanda se abrió paso en la conducción de manera exitosa, aunque nos dijo que ha recibido comentarios en redes sociales acerca de su físico.

Luisa Fernanda actualmente conduce ‘Chismorreo’ / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @chismorreotv

“Las mujeres desafortunadamente estamos muy expuestas a eso, pero es muy chistoso, porque es: ‘Qué barbaridad, estás gorda, vieja, aguada’, pero si vas y te lo arreglas, entonces: ‘Está toda operada’. Nunca les das gusto. Lo que tienes que hacer es llegar a tu casa y dormir en paz y feliz, eso es lo importante”. Luisa Fernanda

“Además, yo vengo de trabajar muchísimos años en otro país (Estados Unidos), donde eso no tiene nada que ver con el talento que tú tienes. No hay límite de edad, puedes tener 90 años y estar al aire en un canal de televisión. Cada quien es como es, y ojalá algún día la gente aprendamos a aceptarlo y abrazarlo”. Al preguntarle si cuando le han puesto esos calificativos en redes sociales le han dolido, contundente respondió: “¡Me vale! Pónganlo en grande, tal cual”.

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Estaba formado por: Pilar Montenegro, Sergio Mayer, Paty Manterola, Katia Llanos, Víctor Noriega, (arriba) Charly López y Xavier Ortiz. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @chismorreotv

¿Cuáles son las medidas que ha tomado Luisa Fernanda ante los malos comentarios?

Lo que sí reconoce es que: “He bloqueado a gente cuando se pasan de majaderos, porque yo pienso que todos podemos no estar de acuerdo, tener puntos de vista distintos y debatir, pero no tenemos por qué insultarnos, humillarnos, sobajarnos. Eso me parece tan básico de la gente, que cuando ya no hay manera de dialogar, recurren al insulto. Entonces yo digo: ‘Este tiene aire en la cabeza, bloqueado’, y se acabó”.

Y manda un mensaje a sus fans: “Que nunca nadie les diga algo sobre su físico, porque, estés como estés, si tú estás seguro de lo que eres, sal y hazlo… Yo me siento muy feliz como estoy. Soy una señora de 55 años que creo que estoy bastante bien, pero, sobre todo, yo me veo en el espejo y estoy contenta. No me importa lo que la gente piense”.

También les envía un mensaje a los que dicen que tiene algunos kilitos de más: “Pónganse ustedes a dieta. Yo, si puedo, me los voy a meter más, porque además me encanta comer, porque si de algo engordo es de comer. Yo no me hago tratamientos, nada. Ni bótox me he puesto todavía. Estoy a favor de él, pero aún no. Y nos explicó por qué no lo ha hecho.No soy muy fan de meterme cosas al cuerpo, porque siento que después los efectos secundarios te pueden traer problemitas”.

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Luisa Fernanda con excompañeras de Garibaldi. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @chismorreotv

¿Qué piensa Luisa Fernanda sobre la polémica que enfrentó con fans de BTS?

Recientemente estuvo en una fuerte polémica con las fans de BTS, ya que en el programa Chismorreo, que conduce con Ivonne Chávez, Esteban Macías y Fabián Lavalle, dijo que la mitad de los seguidores tenían la primaria trunca, a lo que señaló:

“Yo entiendo que a veces la gente entiende lo que quiere o le da la vuelta para que les acomode a lo que ellos quieren. Yo no agarro batalla con nadie. No me engancho, no me peleo, no es lo mío. Yo trato de escuchar, y si me puedes dialogar y me dices: ‘Te equivocaste por esto y lo otro’, tengo la capacidad de entender, reflexionar, y si me equivoqué, decir ‘perdón’, pero si nada más recurres a insultar, no me interesa tener un diálogo contigo”. Luisa Fernanda

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Hace 3 meses hubo quienes pidieron la salida del aire de Luisa Fernanda por comentarios que fueron considerados clasistas contra las fans de BTS. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @chismorreot

¿Cómo se siente Luisa Fernana tras la muerte de Xavier Ortiz, su excompañero?

Finalmente, después de que en 2020 se suicidara Xavier Ortiz, su compañero de Garibaldi, se rumoró la posibilidad de que algunos exintegrantes del grupo pudieran crear un fideicomiso para su hijo.

Luisa Fernanda afirmó que no fue posible. “La familia decidió que no, y nosotros tenemos que respetar. De las cosas personales, de la familia, de los hijos, hemos de tener mucho cuidado de no cruzar esa línea… Su mamá tiene que buscar lo que cree que es mejor para su bebé. Es muy respetable”.

Nos compartió que no ha podido ver al menor, pero sí le gustaría buscarlo. “Me encantaría y poder platicarle de la persona tan increíble que era su papá, porque además Xavier y yo éramos súper pegados. Contarle que lo que más quería de la vida era a él”.

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Luisa Fernanda acepta que extraña a Xavier Ortiz. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @chismorreotv

¿Cuál es la trayectoria de Luisa Fernanda de Garibaldi?

Saltó a la popularidad en 1989 con el grupo Garibaldi. Hasta tuvieron su propia película, que se llamó Dónde quedó la bolita.

Hasta tuvieron su propia película, que se llamó Participó en telenovelas como Alcanzar una estrella y Agujetas de color de rosa .

y . En la década de los 90 la vimos como conductora en el programa en vivo, con Ricardo Rocha , y como actriz en el programa cómico Cero en conducta . En 2000 se fue a trabajar a Estados Unidos como conductora y locutora en Telemundo, Univision radio y Azteca América.

, y como actriz en el programa cómico . En 2000 se fue a trabajar a como conductora y locutora en y Actualmente está en el programa de espectáculos Chismorreo, de Multimedios.

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