Sergio Mayer asegura que GB5 no podría hacer una bioserie del grupo: “No tienen la visión”

Desde hace unos meses, Sergio Mayer ha estado en un fuerte enfrentamiento con sus excompañeros de Garibaldi, ahora autodenominados GB5. Todo comenzó cuando el resto de la agrupación decidió hacer un reencuentro sin él.

Aunado a esto, Charly López declaró en su momento que el esposo de Isabella Camil los agredió y hasta los demandó para adueñarse del nombre Garibaldi: “Yo desconozco al Sergio que hay hoy en día. Es otra persona. Se volvió raro. Hizo las cosas muy mal y las sigue haciendo”, expresó.

En medio de toda esta polémica, el actor no solo vuelve a negar las acusaciones en su contra, sino que también afirma que sus examigos no tienen la “iniciativa” de continuar con los planes de la bioserie que él habría iniciado en el pasado.

Durante un encuentro con la prensa, aseguró que ha querido arreglar las cosas con los GB5 e incluso se ha intentado comunicar con Charly, quien aparentemente sí le respondió, pero no resolvieron nada.

A palabras del también productor, no le molestó que sus excolegas lo excluyeran, sino que “salieran a justificar lo que hicieron” y le “echaran la bolita” de sus errores. Incluso, aprovechó la presencia de las cámaras para mandarle un contundente mensaje: “Sigan su camino. Calladitos y la llevamos bien”.

Sobre la demanda de los derechos del nombre Garibaldi, sostuvo que solo metió la solicitud para hacer uso de la “marca Garibaldi” en redes sociales y negó que los GB5 hubieran ganado el proceso para quedarse con el nombre.

“Yo nunca metí para espectáculos. Hay diferentes rubros. Si ya lo tienen (el nombre) ¿Por qué no lo usan? ¿No es eso ilógico? Yo no tengo ningún problema. Yo ya me deslindé. Ya se aclaró por qué se mandó la solicitud, porque ese era mi compromiso con Televisa”.

Sergio Mayer afirma que no tiene problemas con GB5 / Instagram: @sergiomayerb

¿GB5 podría hacer una bioserie?

Sergio Mayer considera que los GB5 no serían capaces de seguir con los planes que tenía de hacer una bioserie sobre la agrupación, pues no tienen la “visión” o la “iniciativa” para lograrlo.

“No creo que tengan la iniciativa, ni la visión, ni las posibilidades de que lo hicieran. O sea, no. No sé cómo explicártelo. Para hacer una bioserie, se necesita mucho. No es nada más así. Cuando vean lo que estamos haciendo para el próximo año con Televisa y con Vix, con Solo para mujeres, van a entender. Se necesitan muchas cosas”, expresó.

La mayoría de los Garibaldi decidieron cambiarse el nombre a GB5 / Alejandro Isunza

