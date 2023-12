Sergio Mayer asegura que Wendy Guevara sí le firmó dos contratos: “Ella decidió qué sí y qué no”

La semana pasada, Wendy Guevara causó mucha polémica al declarar que Sergio Mayer quiso obtener sus “derechos de cobranza”. De acuerdo con la influencer, el actor le insistió en varias ocasiones para que le firmara un contrato.

“Entonces en los papeles que me ha hecho firmar el p*nch3 Sergio, me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé que. Le dije: ‘¿Por qué me estás dando ese papel?’ Te lo juro. Ya van dos veces que me da ese papel. Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí”, expresó en ese momento.

Si bien la ganadora de La casa de los famosos México aseguró que nunca accedió a esta petición, el también exintegrante de Garibaldi da otra versión de la historia y afirma que su excompañera sí le firmó un par de documentos.

“Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Yo no le llevo (sus derechos de cobranza). Ella tuvo que firmarme unas dos cartas por dos contratos que yo le conseguí”. Sergio Mayer

Según Mayer, todo este asunto lo llevó a través de los abogados de la Perdida, quien al parecer no pudo estar tan al pendiente del tema debido a sus compromisos laborales. Incluso, sostuvo que fueron los ejecutivos de Televisa le pidieron que “ayudara” a su colega del team infierno.

“No tiene idea de lo que declara. Esas cartas me las firmó. Hay dos contratos que yo le conseguí. Quien le pidió que viera las cosas conmigo fue Televisa. (Le dijeron) ‘Oye, te recomendamos porque nosotros tenemos (negocios) con la empresa de Sergio Mayer. Él te puede ayudar’”, dijo.

El también productor puntualizó que, pese a todo, la creadora de contenido decidió “qué sí y qué no”, pues tiene un “excelente equipo de abogados” que la asesoraron en todo.

Wendy Guevara habría sido asesorada por abogados / Facebook: Wendy Guevara

Sergio Mayer reconoce que sí recibió dinero

Durante la conversación, Sergio explicó que su empresa recibió dinero por los negocios que le consiguió a Wendy con un par de marcas famosas.

“Tenía que cobrar como representante por las cosas que yo le conseguí. Mi empresa se los trajo a la mesa. Lo que ella no sabe o no está enterada es que sí me firmó las cartas”, indicó.

Para finalizar, admitió sentirse sorprendido por las declaraciones de Wendy, pues sostuvo que ella siempre recibió su pago correspondiente por participar en dichas campañas: “¿Dónde está lo malo en hacer negocios?”, concluyó.

