Wendy Guevara acusa ¡Sergio Mayer sí intentó aprovecharse con un contrato!

Wendy Guevara y Sergio Mayer consiguieron popularidad luego de que se volvieron protagonistas dentro de La casa de los famosos México. Recordemos que el exgaribaldi junto a Poncho de Nigris lograron consolidar lo que fue el team Infierno, integrado además por la influencer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella.

Sin embargo, la única que logró obtener el triunfo fue ‘la Perdida’, quien al salir del reality de Televisa obtuvo diversas ofertas de trabajo. Aunque se especuló sobre una enemistad con Sergio Mayer, presuntamente porque él habría querido que la famosa firmara un contrato del que no lograron un acuerdo, aun teniendo mánager.

Pese a que en ese momento Wendy y Mayer negaron estos rumores, en esta ocasión la creadora de contenido destapa que todo el tema del contrato fue verdad.

Wendy Guevara revela que Sergio Mayer intentó hacerse de los derechos de cobranza

Guevara acudió como invitada a una entrevista con Adrián Marcelo y en redes sociales se filtró el momento en que la influencer dio a conocer todo lo que pasó con Sergio Mayer.

“En Televisa me dijeron: ‘Ay, pues pon atención, vamos a esperar a Sergio a que te ayude’. Ah, está ok, pero yo ya les había dicho que tenía mánager”, comenzó.

“Entonces en los papeles que me ha hecho firmar el p*nch3 Sergio, me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé que…”. Wendy Guevara

Al parecer, la intención de Sergio sería ayudar a la influencer. No obstante, Wendy Guevara no estuvo de acuerdo con el contrato. Confesó que esta no es la primera vez que el exgaribaldi intenta hacerle firmar un contrato como este. Sin embargo, esta no fue razón para culminar su amistad con Mayer.

Wendy Guevara “Le dije: ‘¿Por qué me estás dando ese papel?’ Te lo juro. Ya van dos veces que me da ese papel. Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí. Está loco el Sergio, pero me cae bien. Perdono, pero no olvido. Luego no podemos cometer los mismos errores o que te peluseen como antes te peluseaban”.

Al momento, Sergio Mayer no se ha pronunciado ante las declaraciones de Wendy Guevara. No obstante, las críticas hacia el exgaribaldi ya se hicieron presentes.

Así lo dijo Wendy Guevara: