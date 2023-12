Kimberly, ‘la más preciosa’, comparte cuál fue el regalo de bodas que le dio Wendy Guevara

Hablamos en exclusiva con Kimberly Irene, mejor conocida como ‘la más preciosa’. Nos externó su felicidad por haberse casado el 9 de diciembre con su esposo, Óscar Barajas, en León, Guanajuato.

“Ahora ya soy toda una mujer comprometida con mi esposo. Me hace sentir muy feliz que toda mi gente que nos acompañó se la haya pasado bien. Eso es lo más importante... Me encantó ver que nuestros invitados disfrutaron. Bebieron, bailaron, comieron y, sobre todo, no dejaron de pasarla bonito. Eso es lo que nos llevamos en nuestros corazones”.

Y nos contó cuál fue el regalo que le dio Wendy Guevara, su amiga del alma, para este día tan especial:

“Wendy no me dio 100 mil pesos. Sí me dio un regalito para mi luna de miel. Me dijo: ‘Eres como mi hermana. Te quiero mucho y te voy a apoyar’. Todavía no estamos seguros a qué lugar iremos de luna de miel. Tenemos dos destinos y solo falta elegir cuál es el bueno. Tailandia o Japón”.

Wendy Guevara, Paolita Suárez y Evelyn no pudieron faltar a la boda / Alejandro Isunza

Mira: Gran Final de ¿Quién es la máscara?: Puercospunk es el ganador ¡y revela su identidad!

Kimberly Irene y su vida tras la boda

La figura de redes sociales nos explicó lo que harán después de la boda: “Viviremos en la casa de mis papás. Pero Óscar y yo estamos muy independientes”.

Así fue la boda de Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas en León, Guanajuato / Alejandro Isunza

Por si no lo viste: ¿Alberto Estrella le debía dinero a Rosita Pelayo? Era para salvar su vida contra el cáncer

Kimberly, ‘la más preciosa’, expone a los organizadores de su boda

La influencer dijo sentirse molesta por la mala organización de quienes se encargaron de planear su boda: “Hubo quien se quejó por la mala organización de la gente con la que contraté mi boda. Pero los que asistieron se pudieron percatar de que yo estaba como loca viendo los detalles”.

¿Habrá consencuencias? También nos contó qué le regalaron Poncho de Nigris y su esposa, Marcela. Conoce la historia completa y más detalles del enlace de Kimberly y Óscar en tu revista TVNotas digital e impresa.