¿Sobrino de Daniel bisogno debutará como actor infantil del CEA? ¡Asegura que su tío lo apoyó!

Iñigo, sobrino de Daniel Bisogno (†), se graduó recientemente del Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa, después de 2 años de disciplina y amor por lo que ha elegido como profesión: La actuación y la música. El preadolescente, de 12 años, dedicó este logro a su tío, quien le dio los mejores consejos y quien también estudió en dicha escuela.

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Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

El legado de Daniel Bisogno continúa intacto con su sobrino Iñigo

“Mi graduación se la dediqué completita a mi tío Daniel, quien fue quien me apoyó con consejos. Él también estuvo en el CEA de jovencito. Un día me dijo que, si algún día pensaba en rendirme, lo hiciera 2 veces y ya me daría cuenta de que no valía la pena”. Iñigo Bisogno

Recuerda que gracias al conductor empezó a interesarse por el medio artístico. “Convivía mucho con mi tío. Éramos y somos una familia muy unida. De vez en cuando visitaba los foros con él y, desde entonces, me empezó a interesar todo esto. Yo, desde chiquito, tengo una meta clara: No quiero un trabajo donde no sea feliz, prefiero ser feliz a tener mucho dinero y éxito, pero ser lo que quiero ser. Mi tíos Daniel y Alex también me daban consejos sobre cómo hacer los castings, si me quiero dedicar a esto, qué es lo que debo tener en mente”.

El sobrino de Daniel Bisogno se graduó del CEA. / Luis Pérez

Iñigo comparte que la primera vez que entró a un foro, la sensación fue muy acogedora. “Soy muy creyente de que lo que es para ti, es el destino”. Ya tuvo la oportunidad de pisar los escenarios, nada menos que junto a La Toya Jackson. “De chiquito, hice varios castings para comerciales, donde no me quedé, pero sí estuve en un show de baile en el Centro Cultural Telmex que hizo La Toya Jackson, la hermana de Michael (†). Se llama Forever. Ese fue mi primer proyecto. Ahí bailé”.

Asegura que gracias a su abuelito, don Concho, aprendió a bailar como Michael. “Mi abuelito me pone muchos videos de Michael Jackson, era mi ídolo. Además, tomé clases de ballet en el CEA. Aunque no es tan centrado en eso, me ha ayudado”.

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El Daniel Bisogno está siguiendo los pasos del conductor. / Luis Pérez

Iñigo Bisogno y su amor por la música

La música es otra de sus pasiones. “Tomé también clases de música en el CEA y en mi primaria. Desde chiquito me fascina escuchar música. Los rangos vocales que tienen algunos artistas son impresionantes y digamos que me enamoré de eso. Me encanta Luis Miguel, soy su fan, y de bandas como Queen o The Beatles. Me inspiro más en los gustos musicales que tienen mi mamá y mi abuelo que en los actuales”.

Ahora que se graduó, expresa lo que sucedió cuando fue a buscar la oportunidad de estudiar en el CEA Infantil. “Había hecho el casting, con la mentalidad de que, si era para mí, era para mí, y si no, iba a llegar algo mejor. Hice las pruebas, no con muchas esperanzas. Tenía poca autoestima, porque no había hecho muchas cosas. En el momento en que sí me quedé, habíamos llegado de un viaje, con la tristeza posviaje, medio bajoneados. En eso, nos llegó el correo, mi mamá lo lee y me dice: ‘Nene, ¡no vas a creer! Te quedaste en el CEA Infantil’. Y yo: ‘¿Quééé?’. Me sorprendí. Dije: ‘¿Cómo logré quedarme?’. Porque, además, cuando hice el casting era el deadline para entregarlo, esto en 2024”.

Daniel Bisogno sobrino / Redes sociales

Desde que supo la noticia, Iñigo se propuso esforzarse al máximo. “Fue muy bonito estudiar en el CEA. Conoces a gente maravillosa, a profesores como Charly, el maestro de canto, Isaac, de baile, Pablo Molina, de actuación, Leticia Amezcua, de teatro musical, Bibelot Mansur, de improvisación, y Dora, de estilos de baile”.

Graduarse representó un esfuerzo importante, porque en la mañana iba a la primaria y por las tardes al CEA. “Hubo algunas personas, pocas, que no valoraron lo suficiente y al final los expulsaron, simplemente por no tomar esto como lo que es: La escuela de Televisa, que aparte no te cobra. Se requiere talento y disciplina para estar ahí. Si tienes faltas y no te lo tomas en serio, todo se suma, y ya no hay de otra”.

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El sobrino de Daniel Bisogno es amante de la música / Luis Pérez

Iñigo, ¿listo para seguir los pasos de Daniel Bisogno?

No descarta en algún momento optar por la conducción, como sus tíos. “Antes me llamaba mucho la atención, porque fue lo primero que aprendí de ‘artistear’. Ya después descubrí más sobre la actuación, la música, y me enamoré más de eso”.

Finalmente, no deja de agradecer el apoyo de su mamá, Ivette, para cumplir su sueño. “Mi mamá ha dejado bastantes cosas que podría hacer para ella, para ayudarme. Levantarse temprano para llevarme a la escuela, luego al CEA. Sin ella no podría”. Y recomienda: “Para quienes quieren estar en esto, tienen que dar todo de sí y van a ver los resultados. Si no se lo toman en serio, a lo mejor logran hacer algo, pero si tienen disciplina van a llegar a ser grandes”.

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