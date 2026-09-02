Hermano de Daniel Bisogno “rompe” a relación con su sobrina tras ser “influenciada": “Le envenenaron el alma”

A más de un año de la muerte de Daniel Bisogno, las diferencias dentro de su familia continúan generando controversia. Ahora, Alex B, hermano del fallecido conductor, habló sobre el distanciamiento que mantiene con su sobrina. ¿Por qué?

Alex B en pleito con Pati Chapoy / IG: alexbbisogno, redes sociales y canva

¿De qué acusaron a Alex B, hermano del fallecido Daniel Bisogno?

Desde la muerte de Daniel Bisogno en febrero de 2025, los problemas familiares entre Alex B y su cuñada subieron de tono, incluida Pati Chapoy, quien arremetió duramente contra el entonces conductor de Al extremo.

Durante una charla con la periodista Matilde Obregón, Pati Chapoy aseguró que Alex tenía acceso al domicilio del fallecido conductor y dijo que, presuntamente, habría entrado al inmueble para sacar distintos objetos:

Lo dije y lo vuelvo a decir, él tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera… ya no te quiero platicar más de la ropa y los enseres de Daniel. Pati Chapoy

Por otra parte, Alex B afirmó en su momento que la salud de su madre se vio afectada cuando Cristina Riva Palacio, esposa de Daniel Bisogno, ventiló información sobre la enfermedad del “Muñe” a Pati Chapoy.

A partir de este momento, Riva Palacio tuvo una clara “ruptura” de Alex:

Se enteró por la ex mujer, por quedar bien con ella. Entonces yo volví a quedar como el apestado porque no se lo platiqué yo. Entonces son una serie de cosas que pasaron en donde las cosas provocaron este rompimiento. Alex B, hace algunos meses

Estos fueron algunos de los ingredientes en la polémica, por lo que Alex B ha sido relegado de entre su familia, incluida su sobrina.

Te puede interesar: ¿Traición a Ventaneando? Hija de Daniel Bisogno aparece en ‘Hoy’ y así la recibieron VIDEO

Alex B y Cristina Riva Palacio pelearon tras muerte de Daniel Bisogno / IG: @alexbbisogno / YT

¿Alex B buscará reencontrarse con su sobrina?

Alex B se integró recientemente al programa Vivalavi, proyecto que representa para él una oportunidad para dejar atrás algunos de los momentos más complicados que ha vivido desde el fallecimiento de Daniel.

Durante una reciente entrevista, Alex explicó que, aunque considera que la pequeña tiene derecho a mantener contacto con la familia de su padre, especialmente con sus tíos, decidió no continuar con un proceso legal para exigir la convivencia.

El hermano de Daniel Bisogno señaló que no desea que la menor sea obligada a verlo o convivir con él, ya que considera que una situación de este tipo podría terminar afectándola todavía más:

La niña no es tonta y en algún momento lo va a ver, no sé, a lo mejor en cuestión de años, pero lo va a ver y va a ver lo que yo pensaba, y si en algún momento quiere sentarse a platicar conmigo, yo le voy a platicar realmente lo que sucedió, porque una cosa es lo que le dijo su mamá y otra cosa es la realidad. Alex B

A pesar de sus diferencias, Alex dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con la niña en el futuro, pero esa posibilidad ahorita no es viable debido a la influencia de su mamá:

Tampoco quiero ver a la niña obligada, porque claramente a ella ya le cambiaron todas las ideas sobre mi persona, ya le envenenaron el alma en contra de mí, entonces, ¿para qué? ¿para que vaya obligada? No, yo prefiero platicar con ella en otro momento y que sepa lo que sucedió. Alex B, retomado de revistafama

Por ahora, su decisión es mantenerse al margen y evitar que el conflicto entre los adultos termine involucrando a su sobrina.

Lee: ¿Pati Chapoy tiene miedo de Alex B? Esta fue su reacción a las declaraciones del hermano de Daniel Bisogno

¿Quién es Alex B y cuál es su trayectoria?

Alex Bisogno ha trabajado como conductor y reportero en distintos programas de televisión, principalmente en TV Azteca y, más recientemente, en Multimedios.

Entre los programas en los que ha participado el hermano de Daniel Bisogno, se encuentran:



Al extremo ,

, Venga la alegría ,

, Buenas noches SíMi y,

y, Vivalavi MX.

El enfrentamiento de Alex con Pati Chapoy se ha alimentado casa vez más desde hace unos meses. ¿Cuándo parará?

Tal vez te interese: Daniel Bisogno le “tenía mucho miedo” a Pati Chapoy, asegura su hermano Alex ¿Cuál era la razón?