Alex Bisogno denuncia robo en gimnasio y exige respuestas: “fui victima”

Alex Bisogno vivió un desagradable momento mientras acudía a entrenar a un gimnasio de la Ciudad de México. El conductor denunció que fue víctima de robo junto con otros usuarios y, molesto por lo ocurrido, lanzó una fuerte advertencia en redes sociales. ¡Hasta aseguró que no sería la primera vez que sucede algo así!

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Alex B y su trayectoria en TV / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Qué le pasó a Alex Bisogno y cómo fue víctima de robo en un gimnasio de la CDMX?

Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, denunció haber sido víctima de robo en un gimnasio de la Ciudad de México. A través de sus historias de Instagram, el comunicador relató que descubrió la desaparición de algunas de sus pertenencias mientras se encontraba entrenando.

El conductor Alex Bisogno aseguró que no fue el único afectado, pues, según su testimonio, más de diez personas encontraron sus casilleros abiertos y sus candados dañados. La situación provocó su molestia y decidió hacer pública su denuncia.

“Hoy acudí a entrenar a una de sus sucursales llamada ‘Terraza Pedregal’ y fui víctima de robo en sus vestidores”, escribió. Además, detalló: “A más de 10 usuarios nos abrieron los lockers, rompieron candados y hurtaron nuestras pertenencias”.

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¿Qué le robaron a Alex Bisogno en el gimnasio y cuánto dinero perdió?

Alex Bisogno reveló que entre las pertenencias que presuntamente le robaron se encontraban unos lentes de alto valor. Aunque no dio a conocer la cantidad exacta de dinero que representaría la pérdida, aseguró que el costo del accesorio superaba el equivalente a doce mensualidades del gimnasio.

"¡A más de 10 usuarios nos abrieron los lockers, rompieron candados y hurtaron nuestras pertenencias! En mi caso, se llevaron diversos objetos personales y unos lentes que costaban más que 12 mensualidades de su gimnasio.” Alex Bisogno

Además, Alex Bisogno aseguró que otros usuarios le comentaron que presuntamente habían ocurrido robos similares en semanas anteriores. Aunque dichos antecedentes no han sido confirmados de manera independiente.

“Ustedes tienen que responder por esto y, sobre todo, encontrar una solución. Otros usuarios de esta sucursal me platican que esto pasa continuamente y que tan solo en el último mes ha sucedido entre dos y tres veces. ¿Qué dicen a esto?” Alex Bisogno

Molesto por lo ocurrido, lanzó además una advertencia dirigida a quienes estén considerando inscribirse en la cadena: “Por su seguridad, no acudan a entrenar a esta cadena de gimnasios, piénsenlo dos veces antes de inscribirse”, finalizó. .

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