¿Fantasma de Daniel Bisogno en Ventaneando? Conductores viven nuevo fenómeno paranormal, ¡en vivo!

A un mes de que se haya cumplido su primer aniversario luctuoso, Daniel Bisogno se habría manifestado en el programa ‘Ventaneando’. Al menos, esto es lo que aseguraron sus colegas después de vivir un evento paranormal durante una emisión. ¿Qué fue lo que pasó?

Daniel Bisogno / Redes sociales

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¿Cómo murió Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 tras haberse sometido a un trasplante de hígado que en un inicio había resultado exitoso. Recordemos que el conductor venía arrastrando problemas de salud desde el 2023.

En aquel año, fue hospitalizado debido a unas várices esofágicas. Luego de esto, le detectaron una cirrosis hepática no alcohólica. Los doctores indicaron que su hígado estaba prácticamente inservible, por lo que era necesario buscar uno nuevo.

En septiembre de 2024, se le realizó el trasplante y todo parecía haber resultado bien. No obstante, surgieron complicaciones que lo llevaron al hospital en varias ocasiones. De acuerdo con lo que llegó a mencionar la familia, contrajo una fuerte infección en la sangre.

Pasó sus últimos días en la clínica. Álex Bisogno, hermano del presentador, mencionó que Daniel se estaba sometiendo a un tratamiento fuerte de antibióticos que, a su vez, le provocaron un colapso que afectó otros órganos. Si bien se contemplaba la posibilidad de otro trasplante, desafortunadamente el conductor murió antes de que se pudiera concretar.

Pese a todo, Daniel siempre se mostró muy optimista. Durante la conmemoración de su primer aniversario luctuoso en ‘Ventaneando’, sus compañeros mostraron el mensaje que les mandó días antes de morir. En dicho texto, el también actor les comentaba que estaba bajo tratamiento y que pronto se recuperaría.

Daniel Bisogno / Redes sociales

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Así fue como Daniel Bisogno se habría manifestado en ‘Ventaneando’

En una reciente emisión de ‘Ventaneando’, los conductores dijeron haber detectado el olor del perfume que usaba Daniel Bisogno. Jimena Pérez ‘La Choco’ fue la primera en darse cuenta del hecho.

“Huele a loción de hombre, pasó la Casta (Castañeda) y no es la Casta, todos recordamos a Daniel (Bisogno)” Jimena Pérez ‘La Choco’

Por su parte, Pati Chapoy dijo: “De repente fue un olor a loción masculina que dije: ‘¿Qué onda aquí?’”. En respuesta, Pedrito Sola sentenció: “Sí, algo muy extraño pasó aquí”.

La productora Iyari González aseguró que Daniel “estaba allí”. Al oír eso, Linet Puente bromeó diciendo que el fallecido presentador los visitó para recordarles que no habían hablado lo suficiente sobre él.

Este hecho dio mucho de qué hablar en redes sociales. La mayoría de los fans del llamado ‘Muñeco’ concuerdan en que el conductor sigue presente en el foro de alguna manera, acompañando a todos sus compañeros.

¿Quién era Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Omar Aguilar Bisogno, mejor conocido como Daniel Bisogno, fue un conductor, actor y comediante.

Murió a los 51 años.

Inició su carrera artística en películas como ‘Fieras contra fieras’ y ‘Ya nunca más’ .

. Saltó a la fama cuando se integró en 1997 al programa ‘Ventaneando’.

Estuvo casado con Cristina Riva Palacios, con quien tuvo una hija. Se divorciaron en 2019.

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