Timbiriche vs contra bioserie y la califica de “irresponsable"; lanzan fuerte comunicado: ¿tomarán acciones legales?

La controversia por la bioserie de Timbiriche continúa, incluso después del estreno de su último capítulo. Lejos de poner fin a la polémica, el desenlace de la serie avivó la conversación sobre los acontecimientos que se mostraron a lo largo de sus ocho episodios.

Días después de la emisión del capítulo final, los integrantes de la agrupación volvieron a pronunciarse en redes y compartieron un nuevo comunicado en el que expresaron su postura sobre la manera en que se contó su historia, pese a que desde un inicio, los intérpretes se deslindaron de la producción.

¿Qué fue lo que dijeron los ‘timbiriches’?

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Timbiriche, la serie / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Timbiriche se deslindó desde un inicio de la serie sobre su historia?

Días antes del estreno de la serie, seis de los siete integrantes del grupo publicaron un comunicado conjunto para deslindarse por completo de la producción.

Los cantantes aclararon que ninguno participó en la creación del proyecto, tampoco fueron consultados sobre las historias que se contarían en pantalla y, además, aseguraron que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Dejaron claro que la serie no representa la historia de Timbiriche contada por sus integrantes y señalaron que, si algún día deciden contarla, sería con respeto por quienes vivieron esos acontecimientos y desde su propia voz.

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Comunicado de Timbiriche / Redes sociales

¿Timbiriche demandará a la producción por hacer una serie sin su autorización?

Hasta el momento, los integrantes de Timbiriche no han anunciado que vayan a emprender acciones legales contra la producción de la serie.

Aunque han manifestado públicamente su inconformidad con el proyecto, no han confirmado que exista una demanda o que tengan planes de llevar el conflicto a instancias legales.

Por otra parte, Benny Ibarra reveló recientemente que los integrantes mantienen un pacto de silencio para no hablar individualmente sobre la serie. De esta manera, buscan conservar una postura conjunta frente a la producción y evitar que cada uno dé declaraciones por separado sobre lo que se mostró en los episodios.

“Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche (...) Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también.” Benny Ibarra

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Timbiriche / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Timbiriche tras el estreno del episodio final de su bioserie?

A unos días de que se estrenó el último episodio de la serie, el grupo lanzó un nuevo comunicado para nuevamente expresar su inconformidad con la producción, aunque esta vez abordaron el tema desde la forma en la que se contó su historia.

Aseguraron que la serie no representa la historia que ellos vivieron, y lamentaron que se desaprovechara una historia que, desde su perspectiva, estaba llena de música y recuerdos entrñables.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”; así iniciaron el comunicado.

También criticaron que la producción dejara de lado los momentos que hicieron de Timbiriche un grupo que marcó a una generación, para enfocarse en un episodio doloroso, el cual consideraron que fue abordado de manera “irresponsable”.

“Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable.” Timbiriche

Asimismo, señalaron que aunque dentro de poco tiempo ya no se hable de la serie, reconocen que los canales que se abren para que se alce la voz sobre los casos en los que se exige justicia.

Antes del estreno de la serie, el productor Luis de Llano también fijó su postura personal y legal sobre la serie y el uso de su imagen.

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