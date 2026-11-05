Exesposo de Katy Perry irá a prisión tras ser hallado culpable de violación:"Depredador sexual”

Russell Brand, actor, comediante y exesposo de Katy Perry, fue declarado culpable de violación y varios cargos de agresión sexual contra distintas mujeres. El británico, que durante años fue una figura mediática en Reino Unido y Hollywood, podría enfrentar una pena de prisión significativa tras un juicio que sacó a la luz impactantes testimonios y acusaciones que abarcan más de una década.

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¿Por qué el exesposo de Katy Perry, Russell Brand, fue declarado culpable de violación y agresión sexual?

El nombre de Russell Brand volvió a colocarse en los titulares internacionales después de que un tribunal lo encontrara culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual relacionados con cuatro mujeres distintas.

Las denuncias analizadas durante el proceso judicial abarcan hechos ocurridos entre 1999 y 2009, cuando el actor británico atravesaba el momento de mayor crecimiento de su carrera en la televisión y el entretenimiento.

Aunque el exesposo de Katy Perry negó las acusaciones y sostuvo que los encuentros fueron consentidos o malinterpretados, el tribunal determinó que existían pruebas suficientes para declararlo culpable de varios delitos sexuales.

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¿Cuál fue el caso de violación por el que Russell Brand, exesposo de Katy Perry, podría ir a prisión?

Uno de los testimonios más contundentes fue el de una mujer que aseguró haber conocido a Brand tras uno de sus espectáculos de comedia y que posteriormente acudió a su domicilio.

La denunciante declaró que, después de un encuentro sexual consentido, el comediante la violó. Según su relato ante el tribunal, tras la agresión él le ordenó limpiar el desorden ocurrido durante el ataque.

Además de ese caso, el actor fue hallado culpable de:



Agredir sexualmente a una mujer en un bar de Londres en 2004

Besar y manosear a otra trabajadora de una emisora de radio

Agredir a una mujer durante la grabación de un proyecto promocional en 2009.



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¿Qué pasó durante el juicio del exesposo de Katy Perry y cómo reaccionó Russell Brand al veredicto?

Durante el proceso, la fiscalía presentó a Russell Brand como un hombre manipulador que aprovechaba su fama y posición para cometer abusos contra mujeres. El fiscal Riel Karmy-Jones llegó incluso a describirlo como un “depredador sexual”, una de las expresiones más contundentes que surgieron durante las audiencias.

Por su parte, Brand insistió en su inocencia y aseguró que en el pasado llevó una vida promiscua y que estaba obsesionado con el sexo, pero sostuvo que jamás obligó a nadie a realizar actos contra su voluntad.

Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad por el cargo de violación, diversos medios internacionales reportaron que el actor cerró los ojos y permaneció en silencio. Sin embargo, no mostró mayores gestos de emoción durante el resto de la audiencia.

La situación se complicó aún más cuando el juez rechazó concederle libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga. En ese momento, Brand les hizo una señal tranquilizadora a sus abogados y repitió en varias ocasiones: “Estoy bien, estoy bien, estoy bien”, antes de ser puesto bajo custodia.

BREAKING: Russell Brand has left Southwark Crown Court and is being taken to prison after the judge rejected his bail application. Brand has been found guilty of one count of rape and three of sexual assault and will be sentenced on Monday. Read more: https://t.co/SS8otJ0IHw https://t.co/6cjwNSuZJQ — Sky News (@SkyNews) November 5, 2026

¿Cómo fue el matrimonio de Katy Perry y Russell Brand y por qué terminaron divorciándose?

El caso ha despertado nuevamente el interés sobre la relación que Russell Brand mantuvo con Katy Perry, una de las historias de amor más mediáticas de la industria musical en la década pasada. La pareja se conoció en medio de eventos relacionados con los MTV Video Music Awards y su romance avanzó rápidamente. Finalmente se casaron el 23 de octubre de 2010 en una lujosa ceremonia tradicional hindú celebrada en India.

Pese a la imagen de felicidad que proyectaban, el matrimonio enfrentó constantes dificultades derivadas de sus agendas profesionales, los viajes y la enorme atención mediática que recibían. La separación llegó apenas 14 meses después de la boda. El 30 de diciembre de 2011, Russell Brand solicitó oficialmente el divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Con el paso de los años, Katy Perry reveló que la noticia de la ruptura llegó de manera inesperada. Según contó la cantante, recibió un mensaje de texto de su entonces esposo justo antes de subir al escenario para uno de los conciertos de su gira California dreams Tour.

La intérprete también explicó que atravesaban diferencias relacionadas con la posibilidad de formar una familia. Mientras Brand estaba interesado en tener hijos, ella consideraba que aún no era el momento adecuado debido a sus compromisos profesionales. Por su parte, el actor sostuvo tiempo después que el divorcio obedeció a razones humanas y a las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio constante de la fama.