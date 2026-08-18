Verónica Castro no usa tanque de oxígeno por problemas respiratorios, aseguran, ¡filtran verdadero motivo!

Hace poco, Cristian Castro se graduó de la preparatoria. Algo que llamó la atención durante la ceremonia es que su madre, Verónica Castro, apareciera nuevamente con un tanque de oxígeno, causando mucha preocupación entre los fanáticos.

En el pasado, se ha explicado que se debe a ciertos problemas respiratorios, producto del tabaquismo que padeció cuando era joven. No obstante, recientemente se ha filtrado que esto sería una completa mentira y hasta se ha revelado la supuesta verdadera razón por la que realmente lo utiliza. Te contamos lo que se sabe.

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¿Qué le pasa a Verónica Castro? / Mezcalent

¿Qué se ha dicho sobre Verónica Castro y el tanque de oxígeno que usa?

Se ha especulado mucho sobre la salud de Verónica Castro, principalmente después de verla con un tanque de oxígeno. Algunos usuarios hasta han mencionado la posibilidad de que padezca EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una condición que dificulta la respiración.

Sin embargo, allegados a ella han declarado que la actriz utiliza este dispositivo como un apoyo, pues el tabaquismo que padeció en el pasado le ha causado algunas secuelas. Asimismo, han mencionado que los problemas respiratorios de la actriz también están relacionados con el accidente que sufrió en 2004.

Recordemos que, en aquel año, la famosa se cayó de un elefante mientras conducía ‘Big Brother’. El impacto dañó su columna vertebral, por lo que tuvo que ser operada de emergencia para estabilizarla.

Esta situación también ha ocasionado que ella no pueda estar mucho tiempo de pie, ya que empieza a dolerle la espalda. De hecho, a principios de 2026, Pati Chapoy dio a conocer que Vero había sido hospitalizada para recibir terapia física.

“Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia, hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral; tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, dijo Chapoy.

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Verónica Castro ha sido vista en varias ocasiones con tanque de oxígeno / Redes sociales

La supuesta razón por la que Verónica Castro usa tanque de oxígeno

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie aseguró que Verónica Castro está muy sana y que solo usa el tanque de oxígeno para, presuntamente, causar “lástima” en la gente.

Si bien no quiso dar mayores detalles, recalcó que la actriz “¡NO TIENE PROBLEMAS pectorales, torácicos y pulmonares!”. Añadió que la presunta mentira habría sido “respaldada” por su asistente.

“A la madre de Cristian Castro todos, excepto yo, le creyeron la patraña de que necesita oxígeno por la altura de la CDMX. ¡Por favor! Esa señora respira mejor que muchos, pero para causar lástima decidió fingir que ocupa un tanque de oxígeno. Y como es actriz ¡y de las buenas!, pues todo el mundo le creyó su histrionismo. Su mentira fue secundada por su «tapadera», «cambiacheques» y «cargabolsas» Lila Solana. Afortunadamente, la mexicana más universal, televisivamente hablando, ¡NO TIENE PROBLEMAS pectorales, torácicos y pulmonares! Quédense tranquilos”. Álex Kaffie

Hasta el momento, ni Verónica ni sus allegados se han pronunciado ante esta información. Si bien todo es una mera especulación, ya ha causado polémica en redes sociales. La gran mayoría ha desacreditado lo dicho por el comunicador y afirma que la señora realmente sí tiene problemas de salud menores.

Verónica Castro miente sobre su salud, asegura Álex Kaffie / Redes sociales

¿Qué dijo Cristian Castro sobre la salud de su mamá, Verónica Castro?

En una entrevista reciente, Cristian Castro fue cuestionado sobre su mamá, Verónica Castro, y su reaparición con tanque de oxígeno. Para sorpresa de muchos, el cantante dijo “no saber qué onda” con la condición de la actriz.

No obstante, manifestó esperar a que todo estuviera bien con ella, reiterando que, pese a todo, la quiere mucho.

“No sé qué onda. La verdad que me sacó de onda, me sacó de onda, mi mamá, pues no sé, pero me sacó de onda... La verdad que me gustaría mucho ver qué sucede porque según yo estaba todo bien, espero que no sea nada grave, ¿no?”, declaró.

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