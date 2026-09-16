Cristian Castro presenta a su nueva pareja tras ruptura con Mariela Sánchez y, ¿dicen que es IA? Ella responde

Luego de una breve pausa en el amor por su ruptura con Mariela Sánchez, Cristian Castro nuevamente se encuentra feliz al estrenar noviazgo con una misteriosa y guapa mujer llamada Vanessa Ríos.

El ‘gallito feliz’ está tan enamorado que ya hizo oficial su relación en redes sociales. Sin embargo, usuarios señalaron que podría ser inteligencia artificial. ¿Será? ¡Aquí todos los detalles!

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La vida amorosa de Cristian Castro / Mezcalent

Cristian Castro confirma su romance con Vanessa Ríos

Fue a través de una publicación de redes sociales en la que finalmente se dio a conocer que el flechazo ocurrido en un concierto de Cristian Castro a mediados de este año ha dado frutos, y que el cantante ya tiene un noviazgo serio con Vanessa Ríos.

En la cuenta oficial de Ríos se publicó una instantánea en la que ambos se ven muy sonrientes, destacando la leyenda: “3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más mi amor”.

“No es IA, es real”, dice la novia de Cristian Castro #cristiancastro pic.twitter.com/nl19D0nJRA — Vaya Vaya (@vayavayatv) September 16, 2026

Aunque la foto fue subida en el perfil de Vanessa Ríos, ‘el Gallito feliz’ también la compartió, por lo que se entiende que el cantante está oficializando la relación de ambos.

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Cristian Castro es un romántico / Redes Sociales

Cristian Castro y Vanessa Ríos, ¿un romance fugaz?

Como era de esperarse, la publicación de Van Ríos ya cuenta con cientos de comentarios de los internautas, algunos en los que la felicitan por esta nueva etapa al lado del intérprete y otros más en donde le piden a la guapa novia de Cristian Castro que no se ilusione, pues el cantante tiene fama de “tener el alma enamorada”.

Eso no es todo, algunos señalaron que se trataría de Inteligencia Artificial. Sin embargo, Van Ríos de manera muy educada replico algunos comentarios dejados en su publicación, asegurando que ella no se toma a mal la opinión de nadie pues “cada quién da lo que tiene dentro”, así como que es una persona real y no inteligencia Artificial.

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Cristian Castro y Victoria Khüne / Redes sociales

¿Quiénes han sido las novias de Cristian Castro?

En el mundo de la farándula, Cristian Castro ha destacado por tener una de las voces más privilegiadas de la escena, pero también ha llamado la atención por sus múltiples romances.

A sus 51 años de edad, el hijo de Verónica Castro ya tiene en su haber 3 matrimonios y diversas relaciones sentimentales entre las que destacan nombres como:



Yolanda Andrade

Sofía Vergara (Antes de alcanzar la fama internacional)

Valeria Liberman

Mariela Sánchez

Vanessa Ríos

Desafortunadamente los escándalos en la vida personal de Cristian Castro han sido bastante sonados debido a sus divorcios, acusaciones de violencia domestica y rupturas públicas, por lo que se espera que finalmente el cantante haya encontrado en Van Ríos a su compañera de vida.