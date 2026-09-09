Verónica Castro enfurece con el Güero Castro tras revelar que su problema pulmonar sería consecuencia de fumar

La salud de Verónica Castro volvió a convertirse en tema de conversación luego de que su hermano, José Alberto “el Güero” Castro, hablara abiertamente sobre el tanque de oxígeno que utiliza de manera intermitente. Sin embargo, la protagonista de telenovelas no habría quedado muy contenta con las declaraciones y decidió darle un “jalón de orejas” al productor por exponer públicamente detalles sobre su condición.

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Verónica Castro / Redes sociales

¿Por qué Verónica Castro usa tanque de oxígeno? Esto reveló el Güero Castro

La polémica comenzó después de que Verónica Castro fuera captada utilizando un tanque de oxígeno durante la graduación de bachillerato de su hijo, Cristian Castro. Las imágenes rápidamente preocuparon a sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un posible deterioro en su salud.

Ante los cuestionamientos de la prensa, José Alberto “el Güero” Castro decidió aclarar la situación y explicó que la actriz utiliza oxígeno en determinados momentos debido a una afección relacionada con sus pulmones.

“Pues ahí está, pues sigue. Tiene... hay momentos en que tiene que estarlo usando (el oxígeno). Es lo malo de fumar. No fumen, por favor, no fumen” Güero Castro

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El Güero Castro habló acerca del estado de salud de su hermana, Verónica Castro / Redes sociales

¿Verónica Castro se molestó con el Güero Castro por hablar de su salud?

Tiempo después de aquellas declaraciones, el propio productor reveló que su hermana no estuvo del todo de acuerdo con que hiciera pública esa explicación y terminó reclamándole por sus comentarios.

El Güero contó que Verónica Castro lo llamó para cuestionarlo directamente por haber relacionado el uso del oxígeno con el tabaquismo. Según relató, la actriz no quería que esa versión se siguiera difundiendo públicamente.

“Sí, porque ya hay una deficiencia de pulmones, como el otro día me regaña, porque le digo: ‘Por fumar, no digas que fue por fumar’. Le digo: ‘Pues entonces, ¿por qué fue?’” El Güero Castro

Posteriormente detalló cómo fue la conversación telefónica entre ambos: “Nos hablamos de repente y me dice: ‘¿Por qué dijiste esto?’ Le digo: ‘Pues, ¿qué puedo decir?’”, explicó entre risas, dejando claro que la llamada no pasó de un reclamo familiar.

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¿La salud de Verónica Castro es grave? Esto se sabe

Las declaraciones de El Güero Castro también sirvieron para frenar rumores que apuntaban a un supuesto estado delicado de salud de la actriz. El productor insistió en que, aunque utiliza oxígeno, no enfrenta una situación crítica.

Cuando los reporteros le preguntaron si el problema era grave, respondió de forma contundente: “No, no, no, no es nada grave. Es necesario nada más”.

Además, destacó que Verónica Castro continúa activa, con buen ánimo y conservando el carisma que la ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

“Yo espero que tengamos una Verónica Castro para muchísimos años más. Y el oxígeno también ahí va a estar, pero ahí la tienen, tiene talento, tiene capacidad, tiene un gran corazón y un gran carisma”, expresó.

¿Cuándo comenzó la preocupación por la salud de Verónica Castro?

La preocupación sobre la salud de Verónica Castro se intensificó el pasado 12 de agosto, cuando asistió como madrina de generación a la graduación de Cristian Castro. Durante el evento fue vista utilizando oxígeno y, de acuerdo con diversos reportes, presentó algunas dificultades físicas que llamaron la atención.

Sin embargo, no era la primera ocasión en que se le veía con apoyo médico. Meses antes también había sido captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México usando silla de ruedas y una cánula nasal conectada a un tanque portátil.

En aquel momento, la propia actriz minimizó las especulaciones y aseguró que tanto la silla de ruedas como el oxígeno eran parte de medidas de apoyo y comodidad. Hoy, la postura de su familia sigue siendo la misma: Verónica Castro utiliza oxígeno como parte de su día a día, pero no enfrenta una crisis de salud.