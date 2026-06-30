Verónica Castro: escándalos, polémicas y controversias que han marcado su carrera en la televisión

Pocos nombres en el espectáculo mexicano generan tanto revuelo como el de Verónica Castro, actriz, conductora y cantante que conquistó a México, y a buena parte de América Latina. Lleva más de cinco décadas acumulando titulares que van mucho más allá de su trabajo frente a las cámaras. Romances controvertidos, acusaciones, rumores de brujería, filtros en redes y ahora un discurso en el Pride 2026 que dividió a propios y extraños. Sin duda, la vida de ‘la Vero’ nunca ha sido aburrida.

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Verónica Castro / Mezcalent

Años 70 y 80: los romances polémicos de Verónica Castro con “el Loco” Valdés y Enrique Niembro

La vida amorosa de Verónica Castro siempre estuvo bajo lupa. En las décadas de los 70 y 80, cuando ya era una figura consolidada de Televisa, sus relaciones eran seguidas con lupa. La más comentada fue su vínculo con el comediante Manuel “el loco” Valdés, una relación marcada por la diferencia de edades y por la poca convencionalidad. De ese romance nació Cristian Castro, aunque Valdés no lo reconoció legalmente ni aportó apoyo económico durante el embarazo y los primeros años, dejando a Verónica como única responsable de la crianza. A pesar del difícil inicio, con el tiempo padre e hijo lograron construir un vínculo, y Valdés y Verónica mantuvieron una relación cordial hasta la muerte del comediante en 2020.

Por otro lado, la actriz también tuvo un romance con el cineasta Enrique Niembro, de quien nació su segundo hijo, Michel Castro. Este noviazgo avanzó al punto de anunciarse una boda, pero la ceremonia fue cancelada de forma abrupta y escandalosa a pocos días de realizarse, con rumores que apuntaban a diferencias económicas y familiares como detonantes de la ruptura.

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¿Qué pasó entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, fueron novias?

La controversia entre Verónica Castro y Yolanda Andrade es una de las más persistentes en la carrera de la actriz. Todo comenzó en 2019, cuando Andrade aseguró públicamente que ambas habían mantenido una relación sentimental durante varios años e incluso afirmó que se habían casado en Ámsterdam, lo que desató un fuerte revuelo mediático.

Mientras Yolanda defendía su versión, Verónica Castro negó en múltiples ocasiones que hubiera existido cualquier tipo de romance, lo que generó una confrontación de versiones que dividió tanto a la opinión pública como a figuras del espectáculo.

La polémica creció cuando se difundieron fotografías de ambas juntas en un hotel de Acapulco, lo que algunos interpretaron como prueba de una relación cercana, mientras otros lo tomaron como una simple amistad. Además, Andrade aseguró que terminó con Montserrat Oliver por Verónica, una declaración que la actriz nunca reconoció.

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¿Acusaron a Verónica Castro de pederastia? El escándalo de 2022 que sacudió su carrera

En octubre de 2022, los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz lanzaron desde su programa de YouTube ‘En shock’ las acusaciones más graves que ha enfrentado la actriz en toda su trayectoria. Según ambos comunicadores, Verónica Castro habría sostenido conversaciones virtuales de contenido inapropiado con fans menores de edad durante la pandemia de COVID-19, a través de Zoom y la plataforma entonces llamada Twitter. Afirmaron contar con varias horas de grabaciones que, según ellos, respaldaban sus dichos.

La respuesta de Verónica fue contundente: negó todos los señalamientos, aseguró que el material presentado había sido manipulado y sacado de contexto, e interpuso acciones legales por daño moral, violencia digital y violencia mediática contra los periodistas, proceso que según sus propias declaraciones sigue activo. Las opiniones se dividieron: mientras varias seguidoras que participaron en aquellas reuniones virtuales salieron a defenderla públicamente, una joven sostuvo una versión distinta y difundió videos que, según afirmó, respaldaban las acusaciones.

El caso generó una ola de acoso en redes sociales tan intensa que Verónica Castro tuvo que cerrar temporalmente sus cuentas para alejarse de los ataques. Hasta hoy, la actriz mantiene que los señalamientos son falsos y que las pruebas fueron alteradas. Sin condena judicial de por medio, el episodio sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de su carrera.

¿Verónica Castro practicaba brujería, santería y rituales esotéricos? Estos son los rumores

El origen más concreto de los rumores de brujería contra Verónica Castro tiene nombre y apellido: Yolanda Andrade. Cuando la conductora comenzó a enfrentar graves problemas de salud, incluyendo aneurismas y complicaciones neurológicas, declaró públicamente que le habían realizado un “trabajo” esotérico. Dado el historial entre ambas, redes sociales y medios apuntaron hacia Verónica Castro como la presunta responsable, sin ninguna evidencia.

La respuesta de Castro no se hizo esperar, y llegó con humor: aseguró que la única macumba que practica es la que hace al subirse a un escenario. También dejó claro que le desea salud a su colega y que no busca entrar en conflictos.

Entre 2020 y 2024, influencers retomaron estos rumores y los amplificaron, aunque la actriz jamás ha admitido prácticas esotéricas. Sus declaraciones sobre fe y energía fueron descontextualizadas, alimentando aún más la polémica.

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Verónica Castro, ha sido señalada por haberle hecho supuestamente brujería a Yolanda Andrade. / Instagram

¿Verónica Castro merecía ser nombrada Reina Aliada del Pride 2026? Las críticas que nadie esperaba

En junio de 2026, Verónica Castro fue nombrada “Reina Estrella Aliada 2026" durante la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de México, con el Palacio de Bellas Artes como escenario. Frente a miles de asistentes, la actriz ofreció un discurso breve centrado en el respeto, la inclusión y el amor, con frases como “todos merecemos inclusión y respeto” y “diviértanse, gocen, amen, es lo único que sabemos hacer en serio”. En el recinto la recepción fue cálida. En internet, fue otra historia.

Las críticas también apuntaron a que la controversia de 2019 con Yolanda Andrade pesaba en el ambiente: muchos usuarios recordaron que Verónica nunca reconoció públicamente su relación con la conductora, lo que para parte de la comunidad LGBTIQ+ representó una negación de algo que, de haber sido cierto, la hubiera vinculado directamente con el movimiento.

El señalamiento más directo vino de Alejandra Bogue, figura histórica de la comunidad LGBTIQ+ en México, quien en entrevista para Todo para la Mujer cuestionó abiertamente la decisión de otorgarle el reconocimiento: