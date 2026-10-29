¿Julián Figueroa tuvo más hijos? Su última voluntad podría cambiar radicalmente por inesperada razón, VIDEO

A una semana de que Maribel Guardia tomó la dolorosa decisión de renunciar a su nieto por temor a una “trampa mortal”, su abogado Alonso Beceiro hizo nuevas revelaciones sobre el testamento de Julián Figueroa, dejando entrever que su destino podría cambiar en caso de que existan más hijos. ¿Salen nuevos detalles a la luz? ¡Te compartimos los detalles!

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La última voluntad de Julián Figueroa podría dar un giro inesperado. / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia decidió renunciar a la convivencia con su nieto?

Tras el nuevo proceso legal que emprendió Maribel Guardia relacionado con la muerte de su hijo Julián Figueroa, la conductora costarricense dio a conocer que había tomado la decisión de renunciar a la convivencia con su nieto por temor a un plan perverso por parte de la defensa de Imelda Garza Tuñón.

Según explicó el representante legal de Guardia, los abogados de Tuñón estarían planeando ponerle un cuatro en la primera convivencia entre la actriz con el menor de edad. “Que este menor, con la alienación que trae, la violencia vicaria, pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o Marco Chacón”, explicó.

Por su parte, la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ lamentó tener que tomar esa decisión y resaltó que el amor por su nieto sigue intacto y solo busca cuidarlo y protegerlo. “La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación”, sentenció.

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La última voluntad de Julián Figueroa podría dar un giro inesperado. / Captura de pantalla

¿Imelda Garza Tuñón podría enterarse de la existencia de otro hijo de Julián Figueroa?

Ante las revelaciones que han salido a la luz tras la decisión de Maribel Guardia de renunciar a su nieto, su abogado Alonso Beceiro concedió una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, en el que habló de la posible existencia de otro hijo de Julián Figueroa.

“Sobre todo la parte de que pueden aparecer hijos, ¿no? Pudiera ser”. Alonso Beceiro

¿Julián Figueroa podría tener otro hijo? ⭕📜 Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, no descartó esa posibilidad al ser cuestionado sobre más herederos desconocidos. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/BPPiyGSRu7 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 29, 2026

Sobre la postura de lo que podría tomar Maribel Guardia, el abogado se mostró receptivo y dijo que se limitaba a decir un “pudiera ser”; sin embargo, explicó que en caso de que existan más hijos, el testamento del hijo de Julián Figueroa pudiera sufrir grandes cambios.

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La última voluntad de Julián Figueroa podría dar un giro inesperado. / Redes sociales

¿Qué pasaría con el hijo de Julián Figueroa en caso de que exista más de un hijo?

Tras las declaraciones del abogado de Imelda Tuñón sobre la renuncia de Maribel Guardia a la convivencia con su hijo, tocó el turno del representante legal de Maribel Guardia. De acuerdo con Alonso Beceiro, en caso de que exista más de un heredero, la última voluntad podría cambiar completamente.

“Hay que hacer una búsqueda de que no haya otros hijos que pudieran reclamar, o una persona con la que hubiera tenido una relación Julián y se haya dado un tipo de amasiato, y haya tenido aquellos derechos”. Alonso Beceiro

De acuerdo con el representante legal, en caso de que no exista un testamento de Julián Figueroa, las personas que sienten que tienen algún derecho pueden reclamar la herencia, lo que significa que todo podría cambiar radicalmente. ¿Qué pensará Imelda Tuñón?

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