Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto, advierte Imelda Tuñón tras pedir protección vs. la actriz

Han pasado casi dos años desde que Maribel Guardia perdió el contacto con su nieto. Si bien se pensó que, en algún momento, podría reencontrarse con él, Imelda Tuñón, madre del menor, dejó claro que esto no será así por la denuncia que la actriz entabló en su contra. Te contamos qué dijo.

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Imelda Tuñón pidió medidas de protección contra Maribel Guardia / Mezcalent

¿Por qué Imelda Tuñón solicitó medidas de protección contra Maribel Guardia?

Hace algunos días, Maribel Guardia inició un proceso legal contra Imelda Tuñón por su posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en 2023. Esto, a raíz de que la joven admitiera haberle dado medicamentos sin autorización médica al cantante.

Alonso Beceira, el abogado de Maribel, declaró ante los medios contar con las pruebas suficientes para que se inicie una investigación contra Tuñón.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”, dijo Beceira.

Tras hacerse pública la denuncia, Imelda acudió ante las autoridades para pedir una orden de protección. Entre otras cosas, esta solicitud prohíbe a Marco Chacón, Maribel Guardia y al licenciado Beceira hablar sobre ella.

De acuerdo con lo que explicó la defensa de Tuñón, estas medidas ya habrían sido ratificadas por un juez y solo tienen el objetivo de evitar más “desprestigio” sobre su clienta.

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Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón / Mezcalent

Imelda Tuñón explica por qué Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto

En una reciente entrevista, Imelda Tuñón habló de las consecuencias del proceso legal que interpuso Maribel Guardia en su contra. La joven aseguró que, en su momento, había contemplado la posibilidad de que la actriz se reuniera con su nieto.

No obstante, sostuvo que las declaraciones que dio Beceiro fueron el “clavo” que entierra toda posibilidad de que Maribel pueda volver a ver al menor.

“Cero temor con la denuncia que se me interpuso. De hecho, qué bueno que lo hicieron porque creo que le podemos dar un revés bastante favorable… El abogado Beceiro tomó una decisión pésima al hacer eso porque acaba de dictar la sentencia de que no vuelva a ver a mi hijo jamás… Él con eso que hizo ya de plano cortó ese lazo. Qué pena, ¿no? Que le haya arruinado así la vida a su clienta”. Imelda Tuñón

Si bien se le cuestionó sobre la muerte de Julián, Tuñón simplemente se limitó a decir que la familia ha dicho “muchas mentiras” y que ella también mintió en su momento por el bien de los familiares. No obstante, ahora está dispuesta a decir toda la verdad.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la declaración de Imelda Tuñón sobre su nieto?

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha dicho nada acerca de lo que recientemente comentó Imelda Tuñón sobre su nieto. No obstante, en el pasado ya ha hablado sobre la posibilidad de no volver a ver a su nieto.

La actriz ha sido clara y concisa al decir que respeta la decisión de la madre y que esperará a que el menor la busque cuando cumpla la mayoría de edad. Cabe destacar que, en su momento, Imelda aseguró que Guardia quería quitarle al pequeño.

Esto último ha sido desmentido por Maribel. Ha dicho que un niño debe estar con su madre y solo espera que Imelda lo cuide muy bien. En tanto que la defensa de ella ha declarado que lo único que quería la actriz era gestar un régimen de visitas.

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