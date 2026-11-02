¿Julián Figueroa tuvo otro hijo antes del embarazo de Imelda Tuñón? Aseguran que el cantante fue padre de una niña

La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, tras la muerte de Julián Figueroa, parece no terminar. De manera paralela a su conflicto, una nueva polémica envuelve a la familia. En esta ocasión, se trata de un rumor y casi “afirmación” de la presunta paternidad de Julián, antes de que Imelda se embarazara. ¡Revelaron hasta la edad!

¿Julián Figueroa tuvo un segundo hijo? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de un presunto segundo hijo de Julián Figueroa?

Luego de que Maribel Guardia renunciara de manera legal a la convivencia con su nieto, hijo de Imelda Tuñón, se comenzó a manejar la posibilidad de que Julián Figueroa pudiera tener más hijos.

Esto fue alimentado por el abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, quien dijo que podrían existir otros hijos del fallecido cantante, los cuales, “pudieran” pedir parte de la herencia:

Sobre todo la parte de que pueden aparecer hijos, ¿no? Pudiera ser. Alonso Beceiro

En caso de que se llegara a confirmar esto, Beceiro afirmó que el testamento de Julián podría sufrir importantes cambios, incluida su última voluntad:

Hay que hacer una búsqueda de que no haya otros hijos que pudieran reclamar, o una persona con la que hubiera tenido una relación Julián y se haya dado un tipo de amasiato, y haya tenido aquellos derechos. Alonso Beceiro

Esta situación ha generado numerosas opiniones en redes sociales, mismas que se muestran divididas, entre los que sí creen que haya más hijos de Julián, y de quienes aseguran que personas podrían aprovecharse de la situación.

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¿Julián Figueroa tuvo más hijos? / Redes sociales

Aseguran que Julián Figueroa presuntamente tuvo una hija antes del embarazo de Imelda Tuñón

Luego de una semana de teorías e hipótesis sobre la “otra paternidad” presuntamente de Julián Figueroa (antes del embarazo de Imelda Tuñón), un reciente video del creador de contenido “salseo_de_frank” ha causado polémica.

Quien estaría dando información respecto a este tema, es el tío de la supuesta expareja de Julián Figueroa. Se habla ya hoy en día, prácticamente se asegura que Julián Figueroa tuvo una hija. Esa hija hoy en día estaría teniendo alrededor de 10 a 11 años. IG: salseo_de_frank

Según la misma fuente, Julián Figueroa presuntamente tenía 19 años cuando él andaba con la presunta chica. El influencer que compartió esta información se preguntó por la razón de que la joven mantuviera presunto silencio.

Es importante resaltar que esta información NO está confirmada , tampoco es oficial, y solo corresponde a rumores de redes sociales. ¿Tú qué piensas?

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¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre los presuntos “otros” hijos de Julián Figueroa?

Hasta el momento de esta nota, Imelda Tuñón, madre del hijo de Julián Figueroa, no ha hecho comentarios al respecto sobre la presunta “segunda paternidad” del fallecido hijo de Maribel Guardia.

Mientras esto sucede, en redes creen que, de confirmarse este escenario, Imelda sería la que más perdería, pues podría dividirse la herencia de Julián.

Por otro lado, Imelda Tuñón también se encuentra envuelta en una polémica que incluye a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por un presunto envenenamiento. ¡Parece que no terminará nunca su conflicto!

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