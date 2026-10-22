Maribel Guardia se somete a tratamiento médico tras renunciar a su nieto y en medio de pleito con Ime Tuñón

Recientemente, Maribel Guardia decidió renunciar a convivir con su nieto. Esto, a raíz de todos los problemas mediáticos y legales que tiene con Imelda Tuñón, madre del menor. La actriz ha dejado claro que la decisión no fue nada fácil y que le duele mucho haberla tomado.

Tras haber acudido a la fiscalía para renunciar a sus derechos como abuela, Guardia reaparece con un video en el que muestra el tratamiento médico al que se está sometiendo. ¿Qué está pasando? Te contamos los detalles.

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Maribel Guardia y su estado de salud / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia renunció a su nieto?

Los problemas entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, no son algo nuevo. Comenzaron en 2025, luego de que la actriz decidiera iniciar un proceso legal contra la joven por considerarla un peligro para su nieto. Argumentó que Imelda consumía sustancias y descuidaba al menor.

Aunque al final Tuñón ganó el caso, esta situación dio pie a otras polémicas; desde una presunta falsificación del testamento de Julián Figueroa hasta las causas de muerte del mismo. Hace poco, Maribel inició otro proceso legal para investigar si su exnuera no estuvo involucrada en el deceso de su hijo.

Esto, luego de que la joven admitiera haberle mentido al psiquiatra de Julián y darle medicamentos sin autorización médica. En respuesta, Ime solicitó medidas de protección contra Maribel, su esposo, Marco Chacón, y su abogado, Alonso Beceiro.

Hace unos días, la actriz anunció que renunciaría a su nieto. Y es que, según ella, se dio cuenta de que el menor había sido “alienado”. También afirmó haber descubierto que, presuntamente, Imelda había orquestado un plan para perjudicarla a través del pequeño.

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal. La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando cuando mi intención fue todo lo contrario: protegerlo y amarlo”, indicó.

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Maribel Guardia renunció a su nieto / Redes sociales

El estado de salud de Maribel Guardia tras haber renunciado a su nieto

En diversas entrevistas, Maribel Guardia ha expresado lo dolida que se siente por no poder ver a su nieto. Ha señalado que su mayor deseo es convivir con él, pero que las circunstancias no se lo permiten. También recalcó que tiene la esperanza de poder reencontrarse con él cuando sea mayor y “entienda mejor las cosas”.

Pese a la tristeza que dice sentir, la actriz ha tratado de mantenerse fuerte y continuar con su vida con la mayor normalidad posible. Así quedó demostrado en su más reciente video en redes sociales.

En el material, se puede ver cómo le están inyectando medicamentos mediante un catéter. Guardia explicó que eran vitaminas para fortalecer el cuerpo y lograr un mejor aspecto físico.

“Vino la doctora Bastidas para ponerme mis ácidos grasos para la juventud, una ampolla de vitamina C. En esta época de contagios es maravillosa la vitamina C. Sistema inmune, que me hace mucha falta, sobre todo a mi edad”. Maribel Guardia

Dijo estar preparándose para darlo todo en el escenario, resaltando que tiene obras de teatro el fin de semana: “Acuérdense de que hay que cuidar la salud y consentirse”, indicó.

El post se llenó de comentarios positivos deseándole lo mejor y solidarizándose con ella en estos momentos tan complicados.

¿Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de amenazarla?

Desde que Maribel Guardia anunció que renunciaría a su nieto, Imelda Tuñón ha estado posteando reflexiones sobre las buenas personas y la violencia vicaria. Estos mensajes han sido interpretados como indirectas para la actriz

El texto que más llamó la atención fue el siguiente: “‘Te voy a quitar a tus hijos’: No fue una amenaza vacía”. Muchos consideran que estaría acusando a Maribel de haberla amenazado.

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