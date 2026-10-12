Ese Pérez habría sido “castigado” por haber “peluseado” al Teletón en LCDLFM 2026, aseguran: “Hay una molestia”

El pasado fin de semana, se realizó el evento del Teletón, el cual busca recaudar fondos para apoyar a los niños y adolescentes con discapacidad y enfermedades crónicas. Uno de los invitados fue Ese Pérez, algo que generó mucha controversia por la forma en la que se habría expresado sobre el proyecto durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Además de las críticas en redes sociales por esta situación, empezó a circular la versión de que, presuntamente, la organización de la fundación estaba muy enojada por las declaraciones del influencer. Este tema no habría quedado solo en la molestia de internautas y ejecutivos. Y es que se dice que el joven, presuntamente, habría sido castigado. Esto es lo que se especula.

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Ese Pérez estuvo en el Teletón 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Ese Pérez sobre el Teletón en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Semanas antes de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Mariana les narró a sus compañeros sobre su participación en el Teletón. Narró cómo ha ayudado a la fundación y su labor como embajadora.

Todos, a excepción de Ese Pérez, se mostraron interesados en sus declaraciones. Y es que el influencer quiso ponerle un alto, asegurándole que no le importaba su experiencia.

“Los niños del Teletón… qué bueno. Ni me interesa, Mariana, la verdad”. Ese Pérez

En ese momento, la cantante simplemente intentó romper la tensión y señaló que hay temas de los que la producción prohíbe hablar. No obstante, sostuvo que la fundación no era uno de ellos y continuó narrando su vivencia.

“Yo he sido embajadora del Teletón, por eso te lo estoy contando. Cada cochinito junta alrededor de mil pesos, o sea, de moneditas, de cambio y de morralla”, manifestó la exintegrante de OV7.

La postura de Pérez fue sumamente criticada en redes sociales en aquel momento y el tema volvió a ser tendencia después de que el creador de contenido fuera una de las estrellas invitadas en el evento en favor del Teletón.

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Ese Pérez dijo que no le interesaba el Teletón / Redes sociales

Ese Pérez criticado por su participación en el Teletón 2026

El pasado 10 de octubre, Ese Pérez estuvo presente en la conferencia de prensa del Teletón 2026. Durante el evento, el influencer dijo estar muy feliz de haber sido tomado en cuenta y hasta sostuvo que hacía sus donativos cada año.

Ese Pérez “Muy contento. La verdad es que es el primer año en que estoy aquí. Me sumo, creo en el Teletón. La neta, desde morillo también he donado mis dos pesos, mis 10 pesos”.

En ese momento, Pérez dejó ver que estaba muy contento por estar allí, por lo que muchos no pudieron evitar recordar lo que dijo anteriormente de la fundación. Si bien algunos justificaron que solo estaba tratando de “callar a Mariana”, otros creen que simplemente el influencer es un “hipócrita” y solo se portó así por “cuestiones laborales”.

Hasta el momento, el amigo de Eduin Caz no se ha pronunciado ante la nueva polémica. En tanto que muchos siguen concordando en que realmente no le gusta y/o está de acuerdo con la labor que hace la asociación.

¿Cuál fue el castigo presuntamente de Ese Pérez por haber “peluseado” al Teletón?

De acuerdo con información del periodista Gabo Cuevas, el comentario de Ese Pérez sobre el Teletón y el supuesto comportamiento payaso que ha mostrado desde que ganó el cuarto lugar en ‘La casa de los famosos 2026’ habrían tenido consecuencias.

El comunicador informó que, presuntamente, la organización de la fundación estaba sumamente molesta por la presencia del influencer y hasta regañó a la persona que lo contrató.

“Hay una molestia por parte de la gente que trabaja en el Teletón, por los que tienen la camiseta bien puesta. Más allá de si le caía mal Mariana, estaba hablando mal de una organización que busca apoyar a muchos niños que están en una etapa complicada… Me cuentan que, en efecto, después de su participación del sábado, hubo una regañiza a la gente que propuso a Ese Pérez para llevarlo a participar en el Teletón… Sí les pareció una falta de respeto”. Gabo Cuevas

Por otra parte, reportó que tanto Ese como Gema Garoa presuntamente estarían “castigados”, por lo que tratarían de que no participaran mucho en el tour de medios que tienen pactado. Esto, debido a las malas actitudes que habrían mostrado en los últimos días.

“Me entero de que Ese Pérez y Gema Garoa están castigados por Televisa. De muy buena fuente les puedo decir que Gema Garoa y Ese Pérez sí están castigados en Televisa. Tenían un tour de medios… A Gema y Ese Pérez los cancelan, los bajaron de la promoción de ‘La casa de los famosos México 2026’. Sucede que dice la producción que todo cambió después de la conferencia del pasado lunes. La producción estuvo en contra de cómo Gema confrontó a Mariana y cómo Ese Pérez hizo comentarios”, puntualizó.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada o desmentida, por lo que todo queda en un simple RUMOR hasta que se demuestre lo contrario.

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