¿La granja VIP censura a la sobrina de Pablo Montero por exponer presunto fraude?: “Al margen”

Momentos intensos se vivieron durante la octava gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’. Y es que la sobrina de Pablo Montero no solo se peleó con Azalia Ojeda ‘la Negra’, sino que también acusó a la producción de fraude cuando se supo que su tío era el expulsado de la noche.

Si bien se creyó que el tema se quedaría en una simple tendencia y poco más, la joven expresa que ya no hablará más del tema. Aunado a todo esto, se filtra que el cantante supuestamente fue regañado por la producción. ¿Lo vetaron? Esto es lo que se sabe.

No te puedes perder: Ex de Pablo Montero arremete vs su romance con Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’: “Mujeriego, narcisista”

Ana Sofía, sobrina de Pablo Montero, acusó a La granja VIP de presunto fraude / Redes sociales

¿Por qué la sobrina de Pablo Montero acusó a la producción de ‘La granja VIP 2026’ de supuesto fraude?

Durante la octava gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’, Ana Sofía, sobrina de Pablo Montero, les reclamó a los conductores por el presunto favoritismo hacia ‘La Resistencia’, equipo liderado por Manelyk González, afirmando que el público también estaba molesto por este asunto.

Incluso expresó no entender la razón por la que Azalia Ojeda ‘la Negra’, quien también tenía una alianza con Mane dentro del juego, se encontraba en la gala cuando a ningún otro eliminado se le había dado esa oportunidad.

Tras anunciarse que Pablo era el eliminado, Ana acusó a la producción de haber manipulado los votos para favorecer a Mono Osuna.

Sobrina de Pablo Montero “Yo esperaba que me callaran la boca, pero definitivamente se hizo lo que mejor le convenía a la producción. Vienen programas por delante que hay que mantener. A mí me parece que, para TV Azteca, era nice to have tener a Pablo Montero después de 25 años de trayectoria en otro lugar, pero bueno, al final no podían desarmar al equipo de Mane… el programa se ha vuelto bastante predecible”.

Al reunirse con el cantante, le dijo que la producción lo estaba perjudicando: “Qué bueno que te sacaron… la producción te está haciendo mie…”. Si bien los presentadores y hasta los panelistas afirmaron que todo era decisión del público, las palabras de Ana Sofía solo alimentaron más las ya existentes teorías sobre un presunto fraude dentro del juego.

Lee: La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 2 de noviembre? ¡Revelan el legado de Pablo Montero!

Sobrina de Pablo Montero se pelearon en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Ana Sofía explica por qué ya no quiere hablar más de ‘La granja VIP’

Este 3 de noviembre, el periodista Gabo Cuevas contó que tenía una entrevista pactada con la sobrina de Pablo Montero. No obstante, al final ella canceló, explicándole que ya no deseaba hablar más de ‘La granja VIP 2026’ o de las acusaciones de fraude que hizo en su momento contra el reality.

El comunicador compartió el audio en el que la joven explica que ha recibido muchos ataques y amenazas en redes sociales en los últimos días. A raíz de esto, tomó la decisión de no dar más declaraciones y mantener sus plataformas en privado.

“Lo del programa fue un boom; se volvió una locura. Jamás imaginé que iba a escalar de esta forma… ya vamos a tener un espacio cuando se baje este punch para que podamos seguir platicando. Sabemos que es un reality show, la gente está súper apasionada y luego podemos perder un poquito los pies en la realidad y agredir a las personas, faltarles al respeto… Yo lo único que hice fue defender a mi familiar. Lo hubiera defendido igual con 500 cámaras o con cero cámaras. A nadie le gusta que se metan con los nuestros”. Sobrina de Pablo Montero

Pese a los ataques y a la aparente campaña de desprestigio que le estarían haciendo en otros programas de TV Azteca, dijo no estar arrepentida de haber defendido a su tío, pues considera que su salida fue injusta.

“La verdad, prefiero mantenerme un poquito al margen. No me arrepiento de haber dicho lo que dije. Creo que es lo que mucha gente piensa”, puntualizó.

¿Pablo Montero vetado de TV Azteca por polémica de su sobrina con ‘La granja VIP 2026’?

Tras mostrar el audio de la sobrina de Pablo Montero, Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, el cantante fue “regañado” por la producción de ‘La granja VIP 2026’. Le exigieron que le pusiera un “alto” a su sobrina.

“Me dicen: ‘A Pablo le dijeron que, por favor, parara a su sobrina. La producción vio que, en redes sociales, la sobrina se volvió como super tendencia. Al final, la producción tiene que cuidar su veracidad’. Me cuentan que a Pablo lo regañaron… le hicieron una llamadita de atención”, indicó.

Según Cuevas, esta situación no perjudicará a Montero en la televisora o en el pago correspondiente por su participación en el show. No obstante, la producción sí hizo mucho hincapié en que “calme” a Ana Sofía.

Mira: Mono Osuna acusa a Pablo Montero de coquetear con su esposa, pero sale a relucir su supuesta infidelidad